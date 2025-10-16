الفيفا يعلن بيع أكثر من مليون تذكرة لكأس العالم 2026

ميامي(أ ب)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، بيع أكثر من مليون تذكرة لكأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل. ويعتبر هذا هو أول تحديث للأرقام منذ بدء عمليات البيع رسمياً في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان الطلب الأكبر، كما هو متوقع، من المشترين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما أوضح فيفا أن أشخاصاً من 212 دولة ومنطقة مختلفة اشتروا التذاكر بالفعل، رغم أن 28 منتخباً فقط حسموا تأهلهم للمونديال من أصل 48 مقعداً.

وأضاف فيفا أن الدول العشر الأكثر شراء للتذاكر هي: إنجلترا، وألمانيا، والبرازيل، وإسبانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، وفرنسا، بالترتيب، علماً بأن البطولة ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو2026.

وصرح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا في بيان: «بينما تتنافس المنتخبات الوطنية حول العالم على مقعد في النسخة السادسة والعشرين التاريخية من كأس العالم لكرة القدم، يسرني أن العديد من عشاق كرة القدم يرغبون أيضاً في المشاركة في هذا الحدث التاريخي في أميركا الشمالية». وأضاف: «إنها استجابة رائعة، وعلامة رائعة على أن أكبر كأس عالم وأكثرها شمولاً في التاريخ تأسر خيال المشجعين في كل مكان». كما أعلن فيفا عن افتتاح موقعه الإلكتروني لإعادة بيع التذاكر، حيث تراوحت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، بين 9538 دولاراً و57500 دولار للمقعد الواحد، حتى ظهر اليوم.

ولم يكشف فيفا عن أي أرقام محددة حول عدد التذاكر المباعة لمباريات معينة، ولم يقدم أي تفاصيل حسب البلد المضيف.

كما لم يصدر جدولاً بأسعار التذاكر، كما فعل في كل نسخة سابقة من كأس العالم منذ نسخة عام 1990 على الأقل. وتم اختيار المشترين الذين اشتروا التذاكر في هذه الجولة الأولى من بين 5. 4 مليون متقدم في قرعة أجريت الشهر الماضي.

وأوضح فيفا أن فترة التسجيل للسحب التالي ستفتح للجماهير في 27 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تذاكر المباريات الفردية لجميع المباريات ال104، بالإضافة إلى تذاكر خاصة بالملاعب والفرق.

وبناء على أرقام الحضور في الملاعب المدرجة، هناك ما يقرب من 1. 7 مليون مقعد لمتابعة كل مباريات للبطولة في حوالي 16 ملعباً بأميركا الشمالية، ومن غير المعروف عدد هذه المقاعد التي ستكون متاحة للبيع للجمهور.

وأظهرت بيانات التذاكر أن أدنى سعر للمقاعد - المحدد ب60 دولاراً أميركياً - كان متاحاً لما لا يقل عن 40 مباراة، في حين أن معظم المباريات، وجميع المقاعد تقريباً، كانت بأسعار أعلى بكثير.

وتراوحت أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة، المقرر إقامتها في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، بين 560 و2735 دولاراً أميركياً عند بدء البيع، وعلى موقع إعادة البيع، تم عرض تذكرة واحدة على الأقل لهذا اللقاء، الذي يقام في 12 يونيو القادم بسعر 61642 دولاراً اليوم.