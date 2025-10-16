«دوري أدنوك» يستأنف المشوار بثلاث مواجهات نارية

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يستأنف دوري أدنوك للمحترفين مشواره مساء اليوم، بانطلاق منافسات الجولة السادسة، بعد توقف استمر 21 يوماً تزامناً مع «أيام الفيفا»، ومشاركة منتخبنا الوطني في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والذي انتهى بفوزه على عُمان 2-1 وخسارته أمام قطر 1-2، لينتقل «الأبيض» إلى مواجهة العراق في الملحق القاري الحاسم المؤهل إلى الملحق العالمي.

تبدأ الجولة السادسة بثلاث مباريات مساء اليوم، حيث يلتقي البطائح مع الوحدة على استاد خالد بن محمد في الشارقة، والشارقة مع الظفرة على ملعب الأول، واتحاد كلباء مع شباب الأهلي على استاد كلباء، على أن تُستكمل الجولة غداً بمواجهات دبا مع الجزيرة، والعين مع بني ياس، وعجمان مع خورفكان، والوصل مع النصر في ديربي مرتقب على استاد زعبيل.

ويتصدر العين جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، يليه الوحدة في المركز الثاني بـ 11 نقطة، ثم الثلاثي كلباء وشباب الأهلي والوصل بـ 10 نقاط لكل منهم، فيما يحتل الظفرة المركز السادس بـ 9 نقاط، وعجمان السابع بالرصيد ذاته، مقابل 8 نقاط للنصر في المركز الثامن، و7 نقاط للجزيرة تاسعاً، ثم الشارقة وخورفكان برصيد 4 نقاط، والبطائح بـ 3 نقاط، ودبا بنقطة واحدة، بينما يقبع بني ياس في المركز الأخير دون رصيد.

وخلال فترة التوقف، استغلت أندية الدوري الفرصة لخوض سلسلة من المباريات الودية لرفع جاهزيتها الفنية والبدنية، وكان أبرزها بطولة الوحدة الدولية الودية، التي شارك فيها الوحدة وبني ياس إلى جانب الأنصار والنجمة اللبنانيين، وتُوج بلقبها العنابي المستضيف، بعد أداء متوازن وتجارب فنية ناجحة.

وتحمل مواجهة البطائح والوحدة مساء اليوم طابعاً خاصاً على صعيد الأرقام، إذ لم يعرف التعادل طريقه في أي من لقاءات الفريقين السابقة في «دوري أدنوك»، حيث فاز الوحدة في أربع مواجهات مقابل انتصارين للبطائح، دون أي تفوق للأخير على ملعبه.

ويستضيف الشارقة العاشر برصيد 4 نقاط الظفرة السادس، وله 9 نقاط، بعدما التقيا في 24 مباراة، فاز خلالها الشارقة في 11، مقابل 6 انتصارات للظفرة و7 تعادلات، بينما يخوض كلباء وشباب الأهلي مواجهة «فض الاشتباك» برصيد 10 نقاط لكل فريق، وسط أفضلية تاريخية لـ «الفرسان» الذين فازوا في 13 من أصل 20 مباراة جمعتهما في دوري المحترفين، مقابل 7 تعادلات.

وبعودة المنافسة، تُفتح صفحة جديدة من الإثارة والطموح في سباق النقاط، بين فرق تبحث عن الصدارة وأخرى تطمح إلى تصحيح المسار مع انطلاقة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.