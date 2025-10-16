فوز تاريخي لنادي دبي على برشلونة في الدوري الأوروبي لكرة السلة

دبي (وام)

حقق فريق نادي دبي لكرة السلة فوزاً تاريخياً على فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 83-78، في المباراة التي جمعتهما الليلة على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج».

تُعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في تاريخهما، ضمن المشاركة الأولى لنادي دبي في البطولة الأعرق على مستوى القارة الأوروبية، أمام فريق برشلونة فقد سبق له الفوز بلقب اليوروليج مرتين عامي 2003 و2010، والتأهل إلى المباراة النهائية 9 مرات. وقدم لاعبو نادي دبي أداءً قوياً ومتكاملاً، خصوصاً في الفترتين الثالثة والرابعة، بعد أداء متقارب في النصف الأول من اللقاء، ليتمكنوا من حسم المباراة لصالحهم في الدقائق الأخيرة وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة.

وتألق اللاعب فيليب بتروشيف بشكل لافت، بعدما تصدر قائمة المسجلين برصيد 28 نقطة، ليقود فريقه إلى الفوز الثالث في النسخة الأولى من مشاركته بالبطولة.

يُذكر أن نادي دبي لكرة السلة حقق حتى الآن 3 انتصارات على فرق بارتيزان، وفنربخشه، وبرشلونة، مقابل خسارتين أمام أولمبياكوس وموناكو، ليواصل مسيرته القوية في أول ظهور له بالدوري الأوروبي.