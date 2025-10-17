السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديوكوفيتش على خطى رونالدو وليبرون جيمس

ديوكوفيتش على خطى رونالدو وليبرون جيمس
17 أكتوبر 2025 09:05

لندن (د ب أ)

قال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إنه يهدف للعب حتى بلوغه الأربعين عاماً، مستلهماً ذلك من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم، والأميركي ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً وصل لمدة عامين من دون تحقيق لقب من البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، حيث تفوق عليه الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، لكنه لم يفكر بعد في الاعتزال.
وفي حديثه بمنتدى "جوي" في العاصمة السعودية الرياض، على هامش مشاركته في بطولة الملوك الستة قال النجم الصربي: "اللعب لمدة طويلة هو واحد من أهم الحوافز لدي، أريد حقاً معرفة إلى أي مدى يمكنني الاستمرار". وأضاف: "إذا نظرت إلى باقي الرياضات العالمية، فإن ليبرون جيمس يبدو قوياً وهو في سن الأربعين، وكذلك كريستيانو رونالدو وتوم برادي اللذين لعبا حتى الـ40 وهذا أمر رائع".
وتابع ديوكوفيتش: "أنهم يلهموني بالفعل، لذلك أريد مواصلة اللعب وهذا واحد من أهم الحوافز لدي". ويأمل ديوكوفيتش، المؤسس المشارك في جمعية لاعبي التنس المحترفين في عام 2020، في استغلال تأثيره في تحسين هذه الرياضة. ويسعى نجوم التنس إلى زيادة المكافآت المالية التي يتلقونها للمشاركة في بطولات الجراند سلام، ورفعت الجمعية الجديدة دعوات قانونية أوائل العام الجاري من أجل فرض بعض التغييرات.

ديوكوفيتش
رونالدو
ليبرون جيمس
