السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الملا» يرفع شعار التحدي في جولة «أولبيا» للدراجات المائية

«الملا» يرفع شعار التحدي في جولة «أولبيا» للدراجات المائية
17 أكتوبر 2025 09:13

أبوظبي (الاتحاد)

 

أكد راشد الملا نجم فريق أبوظبي للدراجات المائية، جاهزيته التامة لخوض الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي انطلقت في مدينة أولبيا الإيطالية، بمشاركة نخبة من أبرز متسابقي العالم.
ويدخل الملا المنافسات بطموح تعزيز صدارته للترتيب العام في فئة الحركات الاستعراضية «Freestyle»، بعد أن قدّم أداءً مميزاً في الجولة الماضية التي أُقيمت في بحيرة توبا بإندونيسيا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث حلّ في المركز الثالث محققاً 40 نقطة، بعد منافسة قوية مع نخبة من أبطال العالم، ليؤكد من خلالها جاهزيته لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب العالمي.
ويُعد راشد الملا أحد أبرز نجوم رياضة الدراجات المائية في العالم، إذ يحمل لقب البطولة العالمية خمس مرات في تاريخه، ويُعتبر رمزاً للتألق الإماراتي في هذا المجال، بعد أن رفع علم الدولة على منصات التتويج في مختلف محطات البطولة خلال الأعوام الماضية.
وأكد الملا أن تحضيراته للجولة الإيطالية تسير وفق خطة متكاملة وضعها فريق أبوظبي، وقال: جاهز لتقديم عرض قوي ومشرف باسم الإمارات، وطموحي دائماً هو رفع علم الدولة في كل جولة، وأشكر إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية على دعمها المستمر وثقتها الكبيرة بي.

راشد الملا
فريق أبوظبي للدراجات المائية
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©