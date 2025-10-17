الهلال وبونو.. الحب المتبادل!

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي الهلال السعودي، تجديد عقد حارس مرماه المغربي ياسين بونو، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى 2028.

وكان عقد بونو «34 عاماً» الذي انضم للهلال في صيف 2023 قادماً من إشبيلية الإسباني، ينتهي في نهاية الموسم الحالي، قبل أن يتم تمديد التعاقد ليستمر لعامين إضافيين.

وذكر الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن بونو مستمر مع الفريق حتى صيف 2028.

وقدم المغربي الدولي مستوى مميزاً مع الهلال قاده لتحقيق أكثر من بطولة أبرزها دوري المحترفين الموسم قبل الماضي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى السوبر السعودي.

كما أدى دوراً كبيراً في وصول الفريق إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي بالولايات المتحدة الأميركية بفضل تصديات مهمة. ومنذ انضمامه إلى الهلال لعب ياسين 99 مباراة بجميع البطولات، استقبلت شباكه خلالها 94 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 38 مباراة.