الرياضة

الهلال وبونو.. الحب المتبادل!

الهلال وبونو.. الحب المتبادل!
17 أكتوبر 2025 09:22

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي الهلال السعودي، تجديد عقد حارس مرماه المغربي ياسين بونو، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى 2028.
وكان عقد بونو «34 عاماً» الذي انضم للهلال في صيف 2023 قادماً من إشبيلية الإسباني، ينتهي في نهاية الموسم الحالي، قبل أن يتم تمديد التعاقد ليستمر لعامين إضافيين.
وذكر الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن بونو مستمر مع الفريق حتى صيف 2028.
وقدم المغربي الدولي مستوى مميزاً مع الهلال قاده لتحقيق أكثر من بطولة أبرزها دوري المحترفين الموسم قبل الماضي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى السوبر السعودي.
كما أدى دوراً كبيراً في وصول الفريق إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي بالولايات المتحدة الأميركية بفضل تصديات مهمة. ومنذ انضمامه إلى الهلال لعب ياسين 99 مباراة بجميع البطولات، استقبلت شباكه خلالها 94 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 38 مباراة.

ياسين بونو
الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
