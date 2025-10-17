بيراميدز يتحدى نهضة بركان لحصد أول ألقابه من السوبر الأفريقي

القاهرة (د ب أ)

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة يوم غدٍ السبت مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي تجمع بين بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان، بطل كأس الكونفيدرالية.

ويلتقي الفريق القاهري، بعد تتويجه بلقبه الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي، مع نهضة بركان المغربي على ملعب (30 يونيو)، وهو الملعب الذي يتخذه بيراميدز مقراً له. وبينما تعتبر هذه هي أول مشاركة لبيراميدز في السوبر الأفريقي، فإن نهضة بركان يسعى لحصد لقبه الثاني في المسابقة القارية.

ومنح الكرواتي كرونوسلاف يورتشيش، المدير الفني لبيراميدز، شكلاً مميزاً للفريق، حيث يفضل الاعتماد على خطة 4 / 2 / 3 / 1 المتماسكة التي تضغط بشكل انتقائي، وتحمي المساحات في وسط الملعب، وتخترق بسرعة دفاعات المنافسين على الأطراف.

وفي غياب الاستحواذ، يحكم لاعبا الارتكاز خط الوسط، وفي الانتقالات الهجومية، يضغط الرباعي الأمامي بسرعة وشراسة. هذا التوازن قاد بيراميدز في أدوار خروج المغلوب الصعبة في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ومرة أخرى في التزامات الشهر الماضي القارية. كما ينسب الفضل إلى جهاز يورتشيتش في تحقيق مكاسب متمثلة في دقة تنفيذ الكرات الثابتة، وطريقة استشفاء اللاعبين وتدوير اللعب عليهم، مما حافظ على حيوية الفريق خلال جدول مباريات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا الطويل.

وشهد بيراميدز خيبة أمل قارية سابقة كان أبرزها خسارته في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) أمام بركان عام 2020.

ويشهد لقاء السبت أول ظهور لبيراميدز في كأس السوبر، الذي أصبحت أمامه فرصة لاختبار نفسه أمام الفائز بالسوبر الأفريقي عام 2022.

ووصل نهضة بركان المغربي إلى القاهرة لمواجهة مضيفه بيراميدز المصري بكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، بشعور مألوف، وهو كأس قارية على المحك وزخم قوي. ويواجه النادي المغربي، الفائز بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) الموسم الماضي، منافسه المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية، على ملعبه بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفاز بركان بكأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2020، وعاد ليحرزها مجددا عام 2022، ثم استعاد اللقب الموسم الماضي ليؤكد سمعته كفريق متخصص في حصد الكؤوس. لقد سارت هذه المسيرة بنجاح، حيث اشتهر نهضة بركان بصعوبة اختراق دفاعاته خلال رحلاته الخارجية، وشراسته على ملعبه أمام جماهيره النابضة بالحياة في الملعب البلدي. ويستند بركان في أدائه على التنظيم الدفاعي أولا، ثم السرعة والدقة في الانتقالات نحو الهجوم، مدعوما بتهديد المنافسين من خلال الكرات الثابتة.