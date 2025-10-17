السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للشواحيف» تُطلق جولة الشارقة بمشاركة النخبة

«الإمارات للشواحيف» تُطلق جولة الشارقة بمشاركة النخبة
17 أكتوبر 2025 09:30

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«هياف» يحصد لقب الجولة الثانية للشواحيف التراثية
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»

تنطلق غداً جولة الشارقة ضمن بطولة الإمارات للشواحيف التراثية، والتي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ووزارة الثقافة والشباب، وبرعاية شركة ماج القابضة، حيث تستقطب الجولة نخبة من الأبطال والبحارة الممثلين لمختلف إمارات الدولة، في مشهد يعيد إحياء التراث البحري الأصيل ويؤكد على تواصل الأجيال مع إرث الآباء والأجداد .
وتأتي جولة الشارقة ضمن المسيرة التنافسية لبطولة الإمارات للشواحيف، التي تشهد منافسة حامية بين الفرق، حيث يسعى الجميع لمواصلة السباق بقوة بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الماضية في إمارة الفجيرة، والتي توج خلالها قارب "هياف" بقيادة محمد سهيل وأحمد خميس بالمركز الأول في سباق حماسي لاقى متابعة جماهيرية لافتة .
وأكد أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أن تنظيم الجولة يمثل حلقة أساسية في سلسلة الجهود الوطنية الرامية إلى صون الموروث البحري وإثراء المشهد الرياضي بمكوناته التراثية الأصيلة.
وأضاف الحوسني باتت بطولات الشواحيف نموذجاً مشرفاً للتمازج بين أصالة التراث وروح الرياضة العصرية، ونسعى دوماً لتطويرها عبر جولات نوعية في مختلف إمارات الدولة، وفتح الباب أمام الشباب لاكتساب الخبرات والاطلاع عن كثب على تفاصيل مهن الأجداد .
وأكد مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات، على أن الشراكات الاستراتيجية مع الأندية البحرية المحلية، تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة، مثمناً في الوقت ذاته الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الذي أتاح للاتحاد مواصلة مسيرة تطوير الرياضات البحرية ورفع رايتها محلياً ودولياً .
وواصل: "نطمح بأن تشكل جولة الشارقة محطة جديدة تكرس سجل التميز والنجاح، وتبني على ما تحقق من إنجازات في الجولات السابقة، وتعزز من مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للرياضات البحرية بجميع أنواعها، التراثية منها والحديثة".

نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية
بطولة الإمارات للقوارب الخشبية الشواحيف
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©