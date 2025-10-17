هاميلتون يجهض شائعات ارتباط هورنر بفيراري

تكساس(رويترز)

قال لويس هاميلتون، إن شائعات ارتباط كريستيان هورنر رئيس رد بول السابق بفيراري، "تشتت انتباه" الفريق المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، ولا يعرف مصدرها.

ولم يحقق فيراري أي فوز حتى الآن بعد 18 من أصل 24 جولة في الموسم، ورغم تمديد عقد فريد فاسور رئيس الفريق في يوليو الماضي، فإن الحديث عن مستقبل الفرنسي لم يهدأ.

وأشارت آخر التكهنات في إيطاليا وإنجلترا إلى أن فيراري أجرى محادثات استكشافية مع هورنر، وهو أحد أنجح رؤساء الفرق في تاريخ فورمولا 1، والذي أقيل فجأة في يوليو.

ولم يعلق هورنر وفيراري على الأمر، على الرغم من أن أندي كويل رئيس فريق أستون مارتن، قال في سباق جائزة سنغافورة الكبرى هذا الشهر إن هورنر كان على اتصال بجميع ملاك الفرق.

وقال هاميلتون للصحفيين في سباق جائزة أميركا الكبرى أمس الخميس: "لا أعرف من أين أتت هذه الشائعات، لكن لا يمكنني إلقاء الكثير من الضوء على ذلك. الأمر يشتتنا قليلاً كفريق".

وأضاف بطل العالم سبع مرات: "لقد أوضح الفريق موقفه فيما يتعلق بإعادة التوقيع مع فريد. أنا وفريد والفريق بأكمله نعمل بجد من أجل المستقبل. هذه الأمور ليست مفيدة".

وتابع: "الجميع في المصنع يعمل بجد وتركيز كبيرين، وهذا النوع من الشائعات يمكن أن يشتت الانتباه في بعض الأحيان".

ولعب فاسور دوراً رئيسياً في التعاقد مع هاميلتون (40 عاماً) من مرسيدس، لكن السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ الرياضة لم يقف على منصة التتويج باللون الأحمر المميز لفريق فيراري منذ انضمامه في يناير.

وعندما سُئل مجدداً عما إذا كان يعلم بوجود أي حقيقة وراء التقارير، وما إذا كان يعتقد أن تعيين هورنر كرئيس للفريق فكرة جيدة أجاب هاميلتون "لا أعلم، ولن أعطي أي اعتبار للشائعات".

لم يكن واضحاً إلى أي جزء من السؤال تشير عبارة "لا أعلم".

وقال هاميلتون إن التركيز ينصب على العام المقبل، عندما تبدأ الرياضة حقبة جديدة من المحركات مع تغييرات شاملة في القوانين قد تحدث تغييراً جذريا في ترتيب الفرق.

وأضاف "أنظر حقاً إلى السباقات الستة المقبلة على أنها في نهاية المطاف، سباقات تجريبية تمكننا من مواصلة التعلم وتحسين عملياتنا".

ويعتبر هاميلتون أن حلبة الأميركتين في أوستن هي حلبته المفضلة، بعد أن فاز فيها خمس مرات من قبل.