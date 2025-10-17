السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الملوك الستة» تجدد صدام سينر وألكاراز

«الملوك الستة» تجدد صدام سينر وألكاراز
17 أكتوبر 2025 11:07

الرياض (د ب أ)
يتجدد في الرياض، المشهد ذاته الذي خطف أنظار العالم العام الماضي، بعدما تأهل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر مجدداً إلى نهائي بطولة "سيكس كينجز سلام" للتنس، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
وجاء ذلك عقب انتصار الثنائي في الدور قبل النهائي للبطولة، الذي أقيم على ملعب "أيه إن بي أرينا"، وسط أجواء جماهيرية استثنائية. ففي أولى مواجهات قبل النهائي، قدم ألكاراز أداءً قوياً أمام الأميركي تايلور فريتز، حسم به اللقاء بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 - 4 و6 - 2، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، مستعرضاً لياقته العالية وقدرته على التحكم بإيقاع المباراة من بدايتها حتى نهايتها، ليبلغ النهائي بثقة بعد عرض متكامل أكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.
أما في المواجهة الثانية، فقد واصل سينر، حامل لقب النسخة الماضية، تألقه اللافت، متغلباً على الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، الذي حظي بتشجيع استثنائي من جمهوره، وذلك بمجموعتين متتاليتين 6 - 4 و6 - 2، بعد أداء متزن تميز بالتركيز الذهني العالي وحسم الضربات من الخط الخلفي، ليضمن مكانه في النهائي للموسم الثاني على التوالي.
وبتأهل ألكاراز وسينر، تتجه الأنظار إلى النهائي المرتقب، غداً السبت، الذي يجمع النجمين مجدداً في مواجهة تعد إعادة لنهائي النسخة الماضية، حين توج سينر باللقب بعد مباراة مثيرة أمام ألكاراز، الذي يدخل هذه النسخة بطموح عالي لاستعادة اللقب بعدما خسره في نسخة العام الماضي، في مواجهة أوروبية خالصة تجمع بين المدرسة الإسبانية في القوة والسرعة، والمدرسة الإيطالية في الدقة والذكاء التكتيكي.

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش على خطى رونالدو وليبرون جيمس
ألكاراز يدافع عن مشاركته في «الملوك الستة»
يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
ديوكوفيتش
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©