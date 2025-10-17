السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سبيرز يمدّد عقد ويمبانياما حتى 2027

سبيرز يمدّد عقد ويمبانياما حتى 2027
17 أكتوبر 2025 11:10

لوس أنجلوس(أ ف ب)

مدّد سان أنتونيو سبيرز عقد نجم ارتكازه الفرنسي فيكتور ويمبانياما حتى عام 2027، وفقاً لما أعلن النادي المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي آيه».
وبعد اختياره في المركز الأول ضمن قائمة الدرافت لعام 2023، وقّع ويمبانياما (21 عاماً) عقده الأول في دوري المحترفين لمدة ثلاث سنوات، مع بند يتيح للفريق تمديده لموسم إضافي بشكل أحادي.
ولم يكن مفاجئاً أن يعمد سبيرز إلى تمديد عقد نجمه الواعد، في ظل شروط مالية تصبّ في مصلحة النادي، إذ تُعدّ عقود اللاعبين المبتدئين، أي اللاعبين الجدد في الدوري الأميركي محدودة السقف، وتبقى بعيدة عن الأرقام الضخمة التي يمكن للمخضرمين نيلها.
ووقّع نجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم عقداً ضخماً العام الماضي مع ناديه مقابل 314 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات.
وسيكون على «ويمبي» الذي تبلغ قيمة عقده 55 مليون دولار على 4 أربع سنوات، الانتظار حتى موسم 2027-2028، كي يكون مؤهلاً لتوقيع عقد جديد من المتوقع أن يكون ضخماً للغاية.
ولم يخض العملاق الفرنسي الفارع الطول (2.26 م) أي مباراة رسمية منذ مشاركته الأولى في «أسبوع كل النجوم» في فبراير الماضي بعد تعرّضه لجلطة دموية في كتفه الأيمن.
وبعد تعافيه الكامل من الإصابة، شارك ويمبانياما في أربع مباريات تحضيرية، ويُنتظر ظهوره الرسمي الأول الأربعاء في باكورة مباريات سبيرز في الموسم الجديد من الدوري أمام دالاس مافريكس.
وكان سبيرز أعلن الخميس تمديد عقد لاعبه ستيفون كاسل، أفضل لاعب مبتدئ في الموسم الماضي، لموسم ثالث حتى عام 2027.

