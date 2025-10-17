مكلارين يعاقب نوريس بسبب الصدام مع بياستري



أوستن (د ب أ)

يواجه البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، «عواقب» بعد أن حمله فريق مكلارين مسؤولية الاصطدام، الذي حدث في اللفة الأولى مع زميله الأسترالي أوسكار بياستري، بسباق جائزة سنغافورة الكبرى.

واصطدمت عجلات سائقي ماكلارين، المتنافسين على اللقب هذا الموسم، عند المنعطف الثاني، بينما كان نوريس يتقدم على بياستري متجاوزاً إياه إلى المركز الثالث، حيث اشتكى السائق الأسترالي بشدة عبر جهاز الاتصال اللاسلكي للفريق.

وخلال السباق، اختار مكلارين عدم التدخل، ولم يجد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أي خطأ في تصرف نوريس، ولكن بعد أسبوعين، قرر الفريق أن السائق البريطاني هو المسؤول، مضيفاً أنه سيتخذ إجراء معه.

ورفض كلا السائقين والفريق تحديد طبيعة هذا الإجراء، ولكن من المفهوم أنه ستكون هناك عواقب رياضية مع اتخاذ معركة اللقب منعطف جديد بشكل لافت.

وقال بياستري: «لاندو يتحمل مسؤولية ذلك. أعتقد أنه من الواضح تماماً لنا كفريق أن مسار اللفة الأولى لم يكن هو الذي نرغب في التسابق به». وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لا أعتقد أنه يمكن تحديد ما كان من العدل القيام به في السباق، ولكن في النهاية، تحميل لاندو المسؤولية بعد ذلك».

وأوضح «أود أن أقول إنني لا أتوقع تصحيح الوضع على المسار في أي وقت أو كل مرة، ولكن في النهاية نعرف كيف يتوقع منا أن نسير في السباق وإذا لم نفعل ذلك، فهناك عواقب لذلك».

من جانبه، تقبل نوريس قرار الفريق بإلقاء اللوم عليه في الحادث.

كما أشار إلى أن العواقب غير المحددة التي لحقت به ستكون ملحوظة.

وصرح نوريس «حملني الفريق مسؤولية ما حدث، وهو أمر أراه عادلاً، ثم أحرزنا تقدماً من تلك اللحظة، وفهمنا عواقب ذلك على نفسي».

ويتقدم بياستري على نوريس بفارق 22 نقطة في الترتيب العام لفئة السائقين، مع تبقي ست جولات قبل سباق جائزة أميركا الكبرى، الذي يقام يوم الأحد المقبل، لكن السائق الأسترالي أنهى السباق خلف منافسه في كل من السباقات الثلاثة الأخيرة.