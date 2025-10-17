السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة قفز الحواجز بـ «آسيوية الشباب»

5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة قفز الحواجز بـ «آسيوية الشباب»
17 أكتوبر 2025 11:22


أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الفروسية والسباق، مشاركة 5 فرسان في منافسات قفز الحواجز لفئتي الفرق والفردي بارتفاع 1.10 سم، و1.20 سم، بدورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025» التي تقام منافساتها في الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.
وجاء اختيار الفرسان الخمسة وهم مبخوت الكربي، وعلياء المهيري، ومحمد الغرير، وصالح الكربي ومحمد العواني، حسب النتائج المحققة في البطولات المختلفة منذ بداية الموسم الماضي، وصولاً إلى الدوري الصيفي في كل من أبوظبي والشارقة.
وأوضح محمد إبراهيم الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في الاتحاد، أن منتخب الإمارات سيشارك بـ 4 فرسان في الفرق والفردي، بينما يبقى أحد الفرسان احتياطياً، حسب ظروف المنافسات.
وأشار إلى وصول المنتخب إلى البحرين يوم 21 أكتوبر الجاري، وإجراء قرعة الفرق والفحص البيطري في اليوم التالي، وإقامة الجولة الأولى من بطولة الفرق يوم 23 أكتوبر، تليها بعد 24 ساعة الجولة الثانية وتتويج الفائزين.
وذكر الناخي أن يوم 25 أكتوبر سيشهد الفحص البيطري للمشاركين في بطولة الفردي وفحص الخيول، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي، وتتويج الفائزين.
ووصف مدير لجنة قفز الحواجز المشاركة في البطولة بأنها فرصة نوعية لتطوير الخبرات، واكتساب المهارات، وتأسيس قاعدة قوية من العناصر الواعدة لمستقبل منتخب الإمارات، لخوض أولمبياد الشباب «داكار 2026».

أخبار ذات صلة
10 منافسات في الجولة الرابعة لدوري قفز الحواجز ببوذيب
«التايكواندو» يعتمد 5 لاعبين للألعاب الآسيوية في البحرين
قفز الحواجز
اتحاد الفروسية
اتحاد الفروسية والسباق
دورة الألعاب الآسيوية للشباب
البحرين
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©