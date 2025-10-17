186 طلب تأجيل لمباريات السلة في الموسم الماضي

علي معالي (أبوظبي)

تقرر مشاركة فريق نادي دبي ببطولة دوري رجال السلة للموسم الجديد 2025-2026، ليرتفع بذلك عدد فرق الدوري إلى 9 أندية وهي الشارقة (حامل اللقب) وشباب الأهلي، النصر، الوصل، البطائح، الظفرة، الوحدة، الجزيرة، ونادي دبي.

صرح علي الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، مدير المسابقات بأن مشاركة نادي دبي ستكون بلاعبي فريق الشباب، دون احتساب النتائج، وهذه هي مرحلة أولى، نظراً لرغبة النادي في المشاركة، وقال:«هدفنا تطوير الدوري، ومشاركة نادي دبي ستكون إضافة جديدة، وسوف يلتزم النادي بكل الاشتراطات الخاصة بالبطولة، باستثناء شرط اللاعبين المواطنين، وذلك لأن نتائجه غير محسوبة هذا الموسم، وهذا لمنح النادي فرصة لاستقطاب لاعبين مواطنين، ويشارك الفريق كذلك في فئة الشباب».

وقال علي الأميري:«هناك تعديل في نظام بطولة دوري الرجال لهذا الموسم، حيث أقر اجتماع الجمعية العمومية الأخير للاتحاد إلغاء حصول الفريق المتصدر للدور التمهيدي على نقطة، وهو ما استفاد منه الشارقة في الموسم الماضي، ولكن الجمعية التي حضرها 38 نادياً رأوا العودة إلى النظام السابق، وبالتالي تم إلغاء ميزة النقطة».

وأضاف:«لن يكون هناك أي تأجيل في المباريات بعد وضع الجدول، لأن ذلك سوف يربك كل الحسابات الخاصة بختام الموسم، وفي الموسم الماضي تلقينا 186 طلباً لتأجيل المباريات في المراحل كافة، ولو تمت الاستجابة لكل هذه الطلبات لامتد الموسم 3 أشهر إضافية، لذلك تم توجيه رسائل عدة إلى الأندية بأنه لن يكون هناك تأجيل لأي مباراة إلا في الضرورة القصوى جداً، وأنه لن يتم ترحيل جدولة المباريات، بل سيتم الالتزام بالجدول الموضوع، والتأجيل الطارئ مثلاً سيقام في منتصف الأسبوع مع بقاء الجدول الأساسي دون المساس به».