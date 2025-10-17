100 شوط في مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن



أبوظبي (وام)

ينظم اتحاد سباقات الهجن مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري، في ميدان سباقات الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة، ويسلط الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة، استلهاماً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ودعم القيادة الرشيدة.

ويتضمن المهرجان إقامة 100 شوط لفئات الحقايق، واللقايا، والإيذاع، منها 24 رمزاً، بواقع 8 رموز لكل فئة، بالإضافة إلى رصد جوائز عينية ونقدية للفائزين، وسط توقعات بمشاركة كبيرة في المنافسات من داخل الدولة وخارجها، بعد نجاح النسختين الماضيتين.