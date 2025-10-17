تعرّف على تشكيلة شمال أفريقيا الأكثر قيمة سوقية على مر العصور

معتز الشامي (أبوظبي)

مع ضمان المغرب ومصر والجزائر وتونس مقاعدها في كأس العالم 2026، ستكون المنطقة ممثلة بقوة مرة أخرى، عندما تتجه مونديال أميركا الشمالية الصيف المقبل.

وصنعت كل من هذه الدول هويتها الخاصة في كرة القدم، يمتلك المغرب الريادة بعد أن أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم، وذلك في نسخة قطر 2022، ومصر بهيمنتها القارية «أكبر عدد ألقاب كأس الأمم الأفريقية»، والجيل الجزائري المليء بالمهارات، والثبات الملحوظ لتونس.

ومع تأهل 4 دول لكأس العالم، تواصل شمال أفريقيا تألقها على الساحة العالمية، حيث أصبحت المنطقة مرادفة لإنتاج مواهب كرة القدم. ولكن من هم أفضل تشكيلة من شمال أفريقيا على مر التاريخ، من حيث القيمة السوقية، بحسب «ترانسفير ماركت»!

بين القائمين والعارضة، يقف حارس المرمى المغربي ياسين بونو، الذي بلغت قيمته السوقية أعلى مستوى في مسيرته المهنية، 18 مليون يورو في عام 2021.

وفي مركز الظهير الأيمن، يقف نجم المغرب وباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية 80 مليون يورو، ما يجعله أيضاً أغلى ظهير أيمن في العالم.

وفي مركز الظهير الأيسر، يقف نجم الجزائر ومانشستر سيتي، ريان آيت نوري، الذي بلغت قيمته السوقية 35 مليون يورو العام الماضي.

ويمثل مركز قلب الدفاع ثنائياً مغربياً، حيث ينضم نايف أكورد، الذي بلغت قيمته السوقية 38 مليون يورو في عام 2023، إلى مهدي بنعطية، الذي بلغت قيمته السوقية 28 مليون يورو في عام 2014.

ويحتل الجزائري حسام عوار، الذي بلغت قيمته السوقية 55 مليون يورو في عام 2020، المركز الأول في وسط الملعب، رغم أنه لم يكن قد أعلن ولاءه للجزائر بعد، حيث كان مؤهلاً أيضاً للعب مع منتخب فرنسا، كما يوجد في مركز خط الوسط المغربي حكيم زياش، الذي بلغت قيمته السوقية 50 مليون يورو في عام 2019.

وعلى الجناح الأيمن، يقف النجم المصري محمد صلاح، حيث بلغت قيمته السوقية 150 مليون يورو في عام 2018، ليصبح بذلك النجم الأغلى في الفريق.

وعلى الجناح الأيسر، يقف الجزائري رياض محرز، الذي بلغت قيمته السوقية 60 مليون يورو في عام 2018، وهي أعلى قيمة في مسيرته.

ويقود هذا الخط الجزائري أمين غويري، الذي بلغت قيمته السوقية 50 مليون يورو في عام 2022، والمصري عمر مرموش، الذي تبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو حالياً.

التشكيلة الأكثر قيمة في شمال أفريقيا على مر العصور

حارس المرمى: ياسين بونو/ 18 مليون يورو/ 2021.

الظهير الأيمن: أشرف حكيمي/ 80 مليون يورو/ 2025.

الظهير الأيسر: ريان آيت نوري/ 35 مليون يورو/ 2024.

قلب الدفاع: نايف أكورد/ 38 مليون يورو/ 2023.

قلب الدفاع: مهدي بنعطية: 28 مليون يورو/ 2014.

خط الوسط: حسام عوار/ 55 مليون يورو/ 2020.

خط الوسط: حكيم زياش/ 50 مليون يورو/ 2019.

الجناح الأيمن: محمد صلاح/ 150 مليون يورو/ 2018.

الجناح الأيسر: رياض محرز/ 60 مليون يورو/2018.

المهاجم: أمين غويري/ 50 مليون يورو/ 2022

المهاجم: عمر مرموش/ 75 مليون يورو/ 2025.