ملوك الأهداف الحاسمة في تاريخ البريميرليج.. شيرر يتصدر وهالاند يهدد

معتز الشامي (أبوظبي)

تعتبر بعض الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حاسمة وتشكّل جانباً مهماً ومشهداً لا يُنسى في رحلة الموسم.

ومنذ انطلاق حقبة البريميرليج عام 1992، انضم 34 لاعباً إلى نادي المئة الحصري، 24 منهم مهاجمون، ولكن من هم أفضل 10 أساطير كرة قدم بناءً على عدد أهدافهم الحاسمة في تاريخ المسابقة.

وتهيّمن المواهب المحلية على القائمة، حيث تضم 5 لاعبين إنجليز. كما ترك عدد من اللاعبين الأجانب بصمة بارزة من حيث تسجيل الأهداف الحاسمة.

وليس من المستغرب أن يحرز آلان شيرر أهدافاً حاسمة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ البريميرليج، حيث سجل نجم بلاكبيرن ونيوكاسل السابق 260 هدفاً في الدوري مع كلا الناديين، منها 68 هدفاً ساهمت بشكل مباشر في فوز فريقه.

وهذا لا يعني فقط أن «شيرر» كان يسجل هدفاً حاسماً كل 6 أو 7 مباريات في الدوري، بل يعني أيضاً أن 26% من أهدافه في الدوري ساهمت بشكل مباشر في فوز فريقه.

وفي المركز الثاني، يأتي واين روني، نجم تاريخي آخر، سواء مع إيفرتون أو مانشستر يونايتد، حيث سجل 208 أهداف في 491 مباراة بالدوري، منها 66 هدفاً حاسماً، أي بمعدل هدف حاسم كل 7.4 مباراة في الدوري.

ويكمل فرانك لامبارد وهاري كين المراكز الخمسة الأولى، حيث سجل كل منهما 61 هدفاً حاسماً في الدوري الإنجليزي، بينما يحتل أسطورة أرسنال تييري هنري المركز الخامس برصيد 59 هدفاً حاسماً في 258 مباراة بالدوري مع نادي شمال لندن، ثم محمد صلاح سادساً بـ56 هدفاً.

ثم سابعاً حلّ سيرجيو أجويرو بعدد «48 هدفاً» وآندي كول ثامناً بعدد «46 هدفاً» ثم دوايت يورك تاسعاً برصيد «45 هدفاً» وريان جيجز عاشراً بعدد «42 هدفاً».

أما كريستيانو رونالدو فيحتل المركز السادس عشر، حيث سجل 39 هدفاً حاسماً لفريق السير أليكس فيرجسون، بمعدل مذهل بلغ هدفاً حاسماً كل 6 مباريات، رغم مشاركته في 236 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعد هذا أقل عدد من المباريات لأي من اللاعبين المدرجين في قائمة العشرين الأوائل.

أما نجوم «البريميرليج» الحاليون الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف الحاسمة، ومازالوا ينشطون في الدوري، فيحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الصدارة والمركز الأول بين جميع اللاعبين الحاليين برصيد 56 هدفاً حاسماً، وهذا يضعه فوق جناح تشيلسي رحيم ستيرلينج، الذي سجل 39 هدفاً حاسماً على مدار 396 مباراة مع 3 أندية في الدوري. ويحلّ كريس وود، مهاجم نوتنجهام فورست، في المركز الثالث برصيد 30 هدفاً حاسماً في 270 مباراة.

ومع ذلك، فإن اللاعب الذي يستحق المتابعة من قائمة أفضل 10 لاعبين هو إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فرغم مشاركته في 104 مباريات فقط في الدوري، فإن النجم النرويجي قد سجل 27 هدفاً حاسماً، بمعدل مذهل يبلغ 0.26 هدف حاسم في كل مباراة، أو هدف حاسم كل 3.85 مباراة.

وهذا المعدل ليس فقط أفضل من معدل صلاح (0.18) ورونالدو (0.17)، بل أفضل أيضاً من معدل شيرر (0.15)، ما يشير إلى أنه مع مرور الوقت، من المتوقع أن يتقدم هالاند في هذه القائمة بسرعة، وربما يتصدرها قبل أن ينهي مسيرته.