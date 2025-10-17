السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
رقم بوشكاش يصمد في وجه ميسي 59 عاماً

17 أكتوبر 2025 11:56

معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب ليونيل ميسي من الوصول إلى صناعة 400 أو ما يُعرف بالتمريرات الحاسمة في مسيرته الكروية، ولكن هناك لاعباً واحداً لديه عدد أكبر من الصناعة أو «التمريرات الحاسمة» من الساحر الأرجنتيني.
وبطبيعة الحال، فإن اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً لديه عدد أكبر من التمريرات الحاسمة من أي شخص آخر في القرن الحادي والعشرين، ولكن هناك لاعب واحد من القرن العشرين لديه سجل إبداعي متفوق قليلاً، ونستعرض أهم 5 لاعبين يمتلكون أكبر عدد من «التمريرات الحاسمة» في تاريخ كرة القدم!
وإلى جانب تسجيل المجري فيرينك بوشكاش أكثر من 800 هدف، قدم بوشكاش أيضاً 404 تمريرات حاسمة، ما جعله أفضل ممرر للأهداف في تاريخ كرة القدم منذ 1966، بحسب إحصاءات موقع «Jobs in Football».
وبعد تمريرتيه الحاسمتين الأخيرتين مع الأرجنتين ضد بورتوريكو، أصبح ميسي أفضل صانع أهداف في كرة القدم الدولية برصيد 60 تمريرة حاسمة، وكان الرقم القياسي سابقاً من نصيب كل من الأميركي لاندون دونوفان والبرازيلي نيمار، اللذين قدّما 58 تمريرة حاسمة على الصعيد الدولي، وإجمالاً، مع ناديه ومنتخب بلاده، يمتلك ميسي 398 تمريرة حاسمة، ويفصله تمريرتان فقط عن الوصول إلى حاجز الـ400 تمريرة حاسمة. ويبدو أن كسره رقم بوشكاش مسألة وقت.
وتشكّك مصادر مختلفة في الأرقام القياسية المتعلقة بعدد أهداف بيليه الرسمية وتمريراته الحاسمة، ولكن الرقم الأرجح هو 369 تمريرة حاسمة، ما يضعه في المركز الثالث في قائمة أفضل اللاعبين على مر العصور.
ويأتي يوهان كرويف في المركز الرابع بعدد 358 تمريرة حاسمة، حيث فاز كرويف بجائزة الكرة الذهبية 3 مرات، ويعتبر من أفضل اللاعبين على مر العصور، لذا ليس من المستغرب أن يكون ضمن أفضل 4 لاعبين، وبعد أن أمضى السنوات التسع الأولى من مسيرته مع أياكس، انتقل إلى برشلونة عام 1973 مقابل مبلغ قياسي عالمي آنذاك. كما حقق سجلاً دولياً رائعاً بتسجيله 33 هدفاً و28 تمريرة حاسمة في 48 مباراة.
وقدم توماس مولر عدد 305 تمريرات حاسمة مع ناديه ومنتخب بلاده، حجز مولر مكانه بين الخمسة الأوائل، متقدماً على لاعبين مثل كيفن دي بروين ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو، وقدّم اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً معظم تمريراته الحاسمة مع بايرن ميونيخ، لكنه لا يزال يقدم أداءً قوياً في الدوري الأميركي مع فانكوفر وايتكابس.

