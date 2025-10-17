السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ديربي بر دبي» يخطف الأنظار في ختام الجولة الـ6 لدوري أدنوك للمحترفين

«ديربي بر دبي» يخطف الأنظار في ختام الجولة الـ6 لدوري أدنوك للمحترفين
17 أكتوبر 2025 12:05

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُختتم مساء الغد منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة أربع مباريات قوية، تتصدرها قمة «ديربي بر دبي» بين الوصل والنصر في الثامنة إلا الربع على استاد زعبيل، إلى جانب لقاءات العين مع بني ياس على استاد هزاع بن زايد، ودبا مع الجزيرة على ملعب «النواخذة»، وعجمان مع خورفكان على استاد راشد بن سعيد.
ورغم تراجع ترتيب قطبي «الديربي» في جدول الدوري، حيث يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 10 نقاط، ويحتل النصر المركز الثامن بـ8 نقاط، إلا أن المواجهة تبقى محط الأنظار لما تحمله من ندية وتاريخ طويل من الإثارة، إذ لم يعرف التعادل طريقه في آخر 16 مباراة متتالية بين الفريقين في الدوري.
وتبدو كفة المواجهات متقاربة بين الجارين في دوري المحترفين، حيث فاز النصر في 13 مباراة مقابل 12 انتصاراً للوصل، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، ما يجعل قمة الليلة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي العين، يسعى «الزعيم» إلى التمسك بالصدارة ومواصلة سجله الخالي من الخسارة في آخر 8 مباريات بالدوري، بينها 4 انتصارات متتالية، عندما يواجه بني ياس متذيل الترتيب الباحث عن أول نقاطه هذا الموسم. والتقى الفريقان سابقاً في 28 مباراة، فاز العين في 16 منها، مقابل 4 انتصارات للسماوي، و8 تعادلات.
أما في دبا، فيتطلع أصحاب الأرض لتحقيق الانتصار الأول لهم في البطولة على حساب الجزير، ة الذي خسر في الجولة الماضية «ديربي العاصمة» أمام الوحدة بهدف دون رد، ويمتلك الجزيرة 7 نقاط في المركز التاسع، مقابل نقطة واحدة لدبا قبل الأخير.
وتاريخياً، تواجه الفريقان في 12 مباراة، فاز الجزيرة في 6 منها، ودبا في 2، بينما انتهت 4 بالتعادل، وسجّل الجزيرة 29 هدفاً مقابل 16 هدفاً لدبا.
وفي المباراة الرابعة، يستقبل عجمان ضيفه خورفكان، في مواجهة يسعى فيها «البرتقالي» لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في 3 مباريات متتالية وضعته في المركز السابع بـ9 نقاط، فيما يأمل خورفكان في كسر عقدة عجمان، إذ لم يفز عليه في آخر7 مواجهات بدوري أدنوك، حيث تفوق عجمان بـ5 انتصارات وتعادلين، وسجّل هدفين على الأقل في آخر 5 مباريات بين الفريقين.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل والنصر
العين
