السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب «دبي لكرة السلة»: التركيز قادنا إلى الفوز على برشلونة

مدرب «دبي لكرة السلة»: التركيز قادنا إلى الفوز على برشلونة
17 أكتوبر 2025 17:00

 
دبي (وام)
صعد فريق نادي دبي لكرة السلة إلى المركز الثامن في الترتيب العام للدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج»، عقب فوزه التاريخي أمس على فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 83 - 78، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.
ورفع فريق دبي رصيده إلى 3 انتصارات مقابل خسارتين فقط في مشاركته الأولى بالبطولة، محققاً نسبة فوز بلغت 60%، بإجمالي 413 نقطة مسجلة له مقابل 412 نقطة عليه، وبفارق نقطة واحدة لصالحه، وفق آلية احتساب النقاط المعتمدة في المسابقة.
ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 3 انتصارات مقابل خسارة واحدة وله مباراة متبقية، فيما تراجع برشلونة إلى المركز السادس بنفس عدد انتصارات دبي (3-2)، غير أنه يتفوق بفارق التسجيل بعدما أحرز 468 نقطة مقابل 455 نقطة عليه.
وأشاد يوريكا جوليماتش، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة، بأداء لاعبيه وروحهم القتالية، مؤكداً أن الفوز تحقق بفضل التركيز والذكاء في اتخاذ القرارات داخل الملعب. وتألق في المباراة فيليب بيتروسيف بتسجيله 23 نقطة بنسبة نجاح 55% من داخل القوس و100% من الرميات الحرة، بينما أضاف دواين بيكون 20 نقطة من 8 محاولات ناجحة، وسجل مفيوندو كابينجيلي «دبل دبل» مميزاً بـ10 نقاط و13 متابعة.
ويستعد فريق دبي لكرة السلة لمواجهة جديدة ضمن منافسات الدوري الأدرياتيكي، عندما يلتقي فريق «يو بي تي كلوج» الصاعد حديثاً إلى البطولة، يوم الأحد المقبل على صالة كوكاكولا أرينا بدبي.

