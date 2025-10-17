السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم بطولة الوطن في بنغازي

جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم بطولة الوطن في بنغازي
17 أكتوبر 2025 14:00


بنغازي (وام)
تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للفروسية والهجن والرياضات التراثية في ليبيا، بطولة الوطن لجمال الخيل العربية، خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري في نادي الوطن للرماية والفروسية بمدينة بنغازي، بمشاركة عدد من المرابط والملاك من مختلف المدن الليبية.
وتأتي البطولة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، وحرصهما على تطوير منافسات عروض جمال الخيل العربية، وتعزيز الاهتمام بالموروث الثقافي المشترك الذي تمثله الخيول العربية.
وأعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية، أن عدد الخيول المشاركة يبلغ 122 تعود لـ 37 مالكاً، وأنه تم تسجيل الخيول من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، وتشهد البطولة نظام التحكيم الإلكتروني لحساب وعرض النتائج مباشرةً على شاشات العرض، فيما سيكون التنافس على فئات الأمهار والمهرات بعمر سنة، والأمهار والمهرات بعمر سنتين، وثلاث سنوات، إضافة إلى فئتي الأفراس والفحول.
كما تتضمن البطولة برنامجاً تدريبياً مصاحباً من ورش العمل والدورات الفنية التخصصية، وتشمل محاور حول اللجنة الانضباطية، ودور حكم الساحة، ودور العارض، وتهدف إلى رفع كفاءة العناصر المشاركة في تنظيم بطولات عروض الخيل العربية، وتبادل الخبرات في مجالات العرض والتحكيم وفق المعايير الدولية.
ويستهدف هذا البرنامج الفريق الفني الليبي لتعزيز مهاراته وتطوير خبراتهر بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتجسد البطولة حرص جمعية الإمارات للخيول العربية على دعم وتطوير أنشطة الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها الثقافي والتراثي، بما يسهم في توطيد الروابط بين الإمارات والدول الشقيقة والصديقة.

أخبار ذات صلة
15 خيلاً تشارك في «السباق التجريبي» بمضمار ميدان
ليبيا.. دعوة دولية لاستكمال الخطوات الأولية لخارطة الطريق
الخيول العربية
الخيول العربية الأصيلة
جمعية الخيول العربية
بنغازي
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©