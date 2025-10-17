خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني



عصام السيد (أبوظبي)

يشهد مضمار «أسكوت» السبت، إقامة سباق «يوم الأبطال» البريطاني خاتمة وأغنى سباقات الخيل في بريطانيا، وتواجه خيول الإمارات تحدي العديد من أفضل الخيول في أوروبا، حيث تم توسيع البطاقة لتشمل سبعة سباقات، وستكون هناك خمسة أحداث رفيعة المستوى لأول مرة، وجوائز مالية قياسية قدرها 4.35 مليون جنيه إسترليني.

خصص الشوط الأول لمسافة 3200 متر للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب بطولة كأس التحمل للمسافات الطويلة للفئة الأولى، وتشارك فيه 5 خيول، أبرزها «ترولرمان» لجودلفين بقيادة وليام بيوك.

ويتصدر «أومبودسمان» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، و«ديلاكروا» لباليدويل، بإشراف ايدن اوبراين سباق «تشامبيون ستيكس» في الشوط السادس، وسيتجدد الصراع بين خصوم مألوفين في السباق البالغ طوله 2000 متر للفئة الأولى.

وسيعود «أومبودسمان» إلى مسرح فوزه الباهر بسباق «برينس أوف ويلز ستيكس» في رويال أسكوت، وقد أحرز منذ ذلك الحين لقب سباق «جادمونت إنترناشونال»، حيث عادل النتيجة مع «ديلاكروا» الذي حرمه من الفوز بسباق «كورال-إكليبس».

ويتميز السباق بجودة عالية، حيث يعود «كالانداجان»، بإشراف فرانسيس هنري جرافارد إلى مسرح فوزه بسباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، ويسعى لتحقيق فوز أفضل من فوزه الثاني على «أنماط» في هذه المسابقة قبل 12 شهراً.

ويتصدر «ووردز اوف تروث» ترشيحات الشوط الثاني للخيول التي تبلغ عامين بعد أن فاز بجميع السباقات الثلاث، وأبرزها سباق ميل ريف من الفئة الثانية في نيوبري الشهر الماضي على أرضية لينة، وحقق أول فوزين على أرضية جيدة إلى صلبة.

وستواجه المهرة «وردة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نخبة من المهرات والأفراس في الشوط الرابع لمسافة 2400 متر للفئة الأولى، ويواجه «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، أبطال سباقات الميل أبرزهم «فيلد أوف جولد»، وهناك «نيفر سو بريف» لسعيد سهيل الذي انتقل من سباقات التكافؤ الى بطل للفئة الأولى.

وسيكون الشوط السابع لمسافة الميل مسرح ليخوض فيه «فيفث كولمن» لجودلفين صراعه، بعد أن تغير شكله منذ أن خضع لعملية جراحية، حيث فاز بسباقات هانديكاب قوية في سباقات نيوماركت ويورك.