بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»



برلين (أ ف ب)

يستضيف بايرن ميونيخ، المتصدر وحامل اللقب، في الثامنة مساء الغد بتوقيت الإمارات غريمه التقليدي وصيفه بوروسيا في صدام «الكلاسيكر»، حيث يسعى أحدهما لإلحاق الهزيمة الأولى على الإطلاق بمنافسه ضمن المرحلة السابعة في الدوري الألماني لكرة القدم.

بعد بداية مثالية هذا الموسم، حيث حقق 10 انتصارات في عدد المباريات ذاته في مختلف المسابقات، ضمن سلسلة سجل خلالها 38 هدفاً مقابل 8 في شباكه، يواجه بايرن المتصدر برصيد 18 نقطة اختباراً مهماً في مواجهة تجمع بين عملاقي كرة القدم الألمانية.

ويمتلك رجال المدرب البلجيكي فنست كومباني الذين سجلوا ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة في الـ«بوندسليجا» منذ بداية الموسم، فرصة للابتعاد بفارق سبع نقاط عن دورتموند إذا نجحوا في الخروج بالنقاط الثلاث.

ويعوّل عملاق بافاريا على نجمه في الهجوم الإنجليزي هاري كين الذي واصل شهيته التهديفية بتسجيله هدفين من خماسية فوز بلاده على لاتفيا في فترة التوقف الدولي، وقاد «الأسود الثلاثة» ليصبحوا أول منتخب من قارة أوروبا يبلغ نهائيات مونديال 2026.

ويُقدّم المهاجم البالغ 32 عاماً أداء يُمكن القول إنه الأفضل في مسيرته، حيث سجل 18 هدفاً، منها 11 في 6 مباريات في الدوري، مع ثلاث تمريرات حاسمة.

وفي حين شق عملاق بافاريا طريقه بقوة إلى صدارة الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا، يتقدم دورتموند بهدوء منذ بداية الموسم.

لم يُهزم دورتموند في تسع مباريات في جميع المسابقات (6 في الدوري، و2 في دوري الابطال ومباراة في الكأس)، ما دفع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي سبق له الإشراف على بايرن وقيادته الى الفوز بثنائية الدوري والكأس في موسم 2018-2019 قبل إقالته من منصبه، الى القول إن فريقه يجب أن يتحلى بالشجاعة في ميونيخ.

وأوضح المدرب البالغ 54 عاماً الخميس «سيكون الأمر صعباً إذا لعبنا بحذر شديد. الاكتفاء بالدفاع لن يُجدي نفعاً. نحترم بعضنا البعض، لكن علينا أخذ زمام المبادرة»، وأضاف: «إذا لعبنا كما فعلنا العام الماضي في ميونيخ، ستكون لدينا فرصة جيدة، لكن علينا التحلي بالشجاعة».

وتابع: «نرى مستوى بايرن الحالي. من غير المعتاد أن يُقدم أي فريق أداء بهذا المستوى».

في المباراة التي أُطلق عليها اسم «دير كلاسيكر» في محاولة لمحاكاة كلاسيكو الدوري الإسباني بين الغريمين ريال مدريد وبشلونة، لطالما كانت هذه المباراة بمثابة نهاية طموحات دورتموند في الفوز باللقب، إذ خسر في ثماني من 10 مباريات خاضها في معقل بايرن.

لكن دورتموند يُقدم أفضل سلسلة انتصارات له ضد البافاري منذ عهد مدربه السابق يورجن كلوب، حيث فاز في مباراة، وتعادل في اثنتين من آخر ثلاث مباريات خاضها ضد بايرن، بما في ذلك فوزه 2-0 على ملعب «أليانتس أرينا» في عام 2024، وكان حينها انتصاره الأول في الدوري في ميونيخ منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ فوزه 3-0 في عام 2014.

ولن يتمكن كلوب الذي يشغل حالياً منصب مدير عمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول المالكة لنادي لايبزيغ، من متابعة المباراة.