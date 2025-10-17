السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

10 منافسات في الجولة الرابعة لدوري قفز الحواجز ببوذيب

10 منافسات في الجولة الرابعة لدوري قفز الحواجز ببوذيب
17 أكتوبر 2025 14:49


أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية، اعتباراً من الغد منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتشتمل التحديات على 10 منافسات تقام على مدار يومين، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، وبمشاركة جميع فئات فرسان القفز، من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات.
تبدأ أشواط اليوم الأول، بمنافسة الزمن المثالي المخصصة لفئة خيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (80 ـ 90) سم، وفئة الفرسان المبتدئين على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (90 ـ 100) سم، ومن بعدها تتواصل المنافسات بمواصفات المرحلتين الخاصة بتصميم مسار لفئة خيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات على حواجز 105 سم، وعلى ذات الارتفاع لفئة الفرسان الأشبال، ولفئة المبتدئين المتقدمة (3) على حواجز 115 سم، ولخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات على حواجز الـ 120 سم، وتختتم منافسات اليوم الأول بمنافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة للفرسان من فئة المستوى الأول، والشباب، وفئة (الجونيورز) وفرسان المستوى الثاني، ومن المنتظر أن تشهد تنافساً قوياً بين فرسان هذه الفئات على حواجز الـ125 سم.
وفي اليوم الثاني تقام بقية المنافسات الخمس على ذات ارتفاع حواجز اليوم الأول لكل فئة مع تغير مواصفاتها لتصبح من جولة واحدة، ويتبقى أمام الفرسان فرصة المشاركة في منافسات الأسبوع الخامس لدوري القفز والتي ستقام على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف قبل مشاركاتهم القادمة في سلسلة من بطولات القفز الدولية من جميع التصنيفات في عدد من أندية الفروسية بالإمارات، ابتداء من 6 نوفمبر القادم وحتى 22 فبراير.

أخبار ذات صلة
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة قفز الحواجز بـ «آسيوية الشباب»
عزيزنيا يتصدر نهائي دوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز
قفز الحواجز
قرية بوذيب للفروسية
دوري قفز الحواجز
فرسان الإمارات
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©