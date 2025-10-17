10 منافسات في الجولة الرابعة لدوري قفز الحواجز ببوذيب



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية، اعتباراً من الغد منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتشتمل التحديات على 10 منافسات تقام على مدار يومين، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، وبمشاركة جميع فئات فرسان القفز، من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات.

تبدأ أشواط اليوم الأول، بمنافسة الزمن المثالي المخصصة لفئة خيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (80 ـ 90) سم، وفئة الفرسان المبتدئين على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (90 ـ 100) سم، ومن بعدها تتواصل المنافسات بمواصفات المرحلتين الخاصة بتصميم مسار لفئة خيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات على حواجز 105 سم، وعلى ذات الارتفاع لفئة الفرسان الأشبال، ولفئة المبتدئين المتقدمة (3) على حواجز 115 سم، ولخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات على حواجز الـ 120 سم، وتختتم منافسات اليوم الأول بمنافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة للفرسان من فئة المستوى الأول، والشباب، وفئة (الجونيورز) وفرسان المستوى الثاني، ومن المنتظر أن تشهد تنافساً قوياً بين فرسان هذه الفئات على حواجز الـ125 سم.

وفي اليوم الثاني تقام بقية المنافسات الخمس على ذات ارتفاع حواجز اليوم الأول لكل فئة مع تغير مواصفاتها لتصبح من جولة واحدة، ويتبقى أمام الفرسان فرصة المشاركة في منافسات الأسبوع الخامس لدوري القفز والتي ستقام على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف قبل مشاركاتهم القادمة في سلسلة من بطولات القفز الدولية من جميع التصنيفات في عدد من أندية الفروسية بالإمارات، ابتداء من 6 نوفمبر القادم وحتى 22 فبراير.