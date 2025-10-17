سلوت: إيزاك جاهز الآن للتألق مع ليفربول

لندن (د ب أ)

أكد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن موسم ألكسندر إيزاك، الذي انضم للفريق في صفقة قياسية، يبدأ الآن، مشيراً إلى أن المهاجم السويدي وصل أخيراً لمستوى يسمح له بالظهور بكامل كفاءته.

و لعب إيزاك، الذي بلغت قيمة انتقاله إلى ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني (168 مليون دولار)، 313 دقيقة فقط خلال ست مباريات مع الفريق الأحمر بجميع البطولات، حيث أحرز هدفاً واحداً فقط في فوز ليفربول على ساوثهامبتون بكأس الرابطة، منذ انتقاله لقلعة (آنفيلد) قادماً من نيوكاسل يونايتد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سعى النادي لتسهيل عودته للملاعب بعد غيابه عن فترة الإعداد للموسم بأكمله. وخاض إيزاك 198 دقيقة إضافية مع منتخب السويد، رغم أنه لم يسجل أي هدف في مباراتين كاملتين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة ضد منتخبي كوسوفو وسويسرا.

ومع ذلك، وقبل استضافة منافسه اللدود مانشستر يونايتد بعد غد الأحد في قمة مباريات المرحلة الثامنة للمسابقة، شدد سلوت على أن إيزاك "26 عاماً" أصبح الآن جاهزاً للتألق.

وقال المدرب الهولندي: "أعتقد أنه قد حصل على ما يحتاجه الآن، ستة أسابيع من فترة الإعداد لما قبل الموسم، وهو أمر طبيعي لأي لاعب، خاصة إذا غاب لثلاثة أو أربعة أشهر".

وأشار سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "من حيث اللياقة البدنية، هو قريب من المستوى الذي يحتاجه، ويمكننا الحكم عليه بشكل عادل من الآن فصاعداً".

وتابع "أعرف كيف تسير الأمور في هذا المجال، إذا لعب هناك (مع منتخب السويد) مرتين ولم يسجل، فهذا ليس ما نتمناه بالطبع". واختتم سلوت حديثه قائلاً "نأمل أن يسجل أهدافاً مثل كودي (جاكبو)، وفيرجيل (فان ديك)، ودومينيك (سوبوسلاي)، وأليكسيس (ماك أليستر)، لكنه لم يقم بذلك". ألمح سلوت: "ربما انتهت فترة تحضيراته للموسم الجديد، فقد لعب بعض المباريات لمدة 70 أو 80 أو 90 دقيقة، لذا دعونا نرى أين سيصل في الأسابيع المقبلة."

ولم يكن إيزاك اللاعب الوحيد الذي عانى في بداية الموسم. وحتى قبل خسارة ليفربول ثلاث مباريات في أسبوع واحد، كان أداء عدد من لاعبي فريق سلوت دون المستوى، بمن فيهم لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والهداف المصري محمد صلاح.

ويبدو أن ماك أليستر تأثر أيضاً بنقص لياقته البدنية، ولكن بعد تسجيله هدفين في فوز الأرجنتين الودي على فنزويلا، يأمل سلوت أن يستعيد أفضل مستوياته. وتحدث سلوت عن ماك أليستر، حيث قال: "من الواضح أنه للأسف غاب كثيراً. لقد خرج مصاباً فور فوزنا بالدوري، وكنا نتوقع عودته في فترة الإعداد للموسم الجديد، وهو ما لم يحدث".

وتابع: "هذا أدى إلى عدم قدرته على اللعب ثلاث مرات متتالية، حيث شارك في 60 دقيقة، ثم 45 دقيقة، وهذا ليس سيناريو مثالياً للاعب لكنه، كغيره من اللاعبين، اكتسب خبرة كبيرة في مسيرته، وسيعود إلى المستوى الذي يريده، والذي أتمناه منه".

وفيما يتعلق بصلاح، فقد جاءت حصيلة أهدافه الأربعة في عشر مباريات دون المستوى المتوقع، كما سجل هدفين أيضاً في فوز منتخب مصر على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، لكنه أصبح موضع انتقادات بسبب تراجع مستواه، لا سيما على الصعيد الدفاعي ضد تشيلسي الذي استغل الجانب الأيمن لليفربول في المباراة.

وصرح مدرب ليفربول "سمعت تعليقات مارك كوكوريلا ورأيت كيف سجلوا هدف الفوز، لكن يمكنني أيضاً أن أريكم اللحظات الخمس أو الست التي كان بإمكان محمد أن يحدث فيها الفارق".