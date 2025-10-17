السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيصل الزعابي يحرز برونزية العالم للقوة البدنية

فيصل الزعابي يحرز برونزية العالم للقوة البدنية
17 أكتوبر 2025 16:44

 
أبوظبي (الاتحاد)


أحرز فيصل الغيص الزعابي قائد منتخبنا للقوة البدنية عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في وزن 93 كجم لفئة الماسترز في بطولة العالم للقوة البدنية التي اختتمت في جنوب أفريقيا.
وجاء فوز الزعابي في منافسات البنج بريس محققاً خامس ميدالية عالمية خلال 8 مشاركات عالمية سابقة، في إنجاز غير مسبوق في رياضة القوة البدنية على مستوى الإمارات والوطن العربي.
وحلّ الزعابي ثالثاً بينما نال الأميركي مينديز جاري بالمركز الأول، والفرنسي رايموند إكسل بالمركز الثاني، وترأس بعثة المنتخب محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وضمّت الحكم الدولي سعيد الماس.
وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، إحراز الميدالية البرونزية العالمية مثمّناً جهود فيصل الزعابي في تحقيق الإنجاز وإضافة ميدالية عالمية جديدة.
بدوره قال البطل العالمي فيصل الغيص الزعابي: أعتز كثيراً بهذا الإنجاز الجديد الذي يعتبر إضافة جديدة في مسيرتي الرياضية والمساهمة برفع علم الدولة في المحافل الدولية للسنة الخامسة على مستوى بطولات العالم، وعدد كبير من البطولات على مستوى آسيا والبطولات الأخرى.
وتابع: يُعد هذا الإنجاز تأكيداً على المكانة المميزة لرياضة القوة البدنية الإماراتية على مستوى العالم وبمثابة استعداد مبكر لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في الفجيرة العام المقبل.

القوة البدنية
منتخب القوة البدنية
اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية
مونديال القوة البدنية
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©