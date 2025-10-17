فيصل الزعابي يحرز برونزية العالم للقوة البدنية



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز فيصل الغيص الزعابي قائد منتخبنا للقوة البدنية عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في وزن 93 كجم لفئة الماسترز في بطولة العالم للقوة البدنية التي اختتمت في جنوب أفريقيا.

وجاء فوز الزعابي في منافسات البنج بريس محققاً خامس ميدالية عالمية خلال 8 مشاركات عالمية سابقة، في إنجاز غير مسبوق في رياضة القوة البدنية على مستوى الإمارات والوطن العربي.

وحلّ الزعابي ثالثاً بينما نال الأميركي مينديز جاري بالمركز الأول، والفرنسي رايموند إكسل بالمركز الثاني، وترأس بعثة المنتخب محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وضمّت الحكم الدولي سعيد الماس.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، إحراز الميدالية البرونزية العالمية مثمّناً جهود فيصل الزعابي في تحقيق الإنجاز وإضافة ميدالية عالمية جديدة.

بدوره قال البطل العالمي فيصل الغيص الزعابي: أعتز كثيراً بهذا الإنجاز الجديد الذي يعتبر إضافة جديدة في مسيرتي الرياضية والمساهمة برفع علم الدولة في المحافل الدولية للسنة الخامسة على مستوى بطولات العالم، وعدد كبير من البطولات على مستوى آسيا والبطولات الأخرى.

وتابع: يُعد هذا الإنجاز تأكيداً على المكانة المميزة لرياضة القوة البدنية الإماراتية على مستوى العالم وبمثابة استعداد مبكر لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في الفجيرة العام المقبل.