«الرجبي» يواجه الصين تايبيه والهند في افتتاح سباعيات آسيا

«الرجبي» يواجه الصين تايبيه والهند في افتتاح سباعيات آسيا
17 أكتوبر 2025 17:15

 
دبي (الاتحاد)
يدشن منتخبا الرجال والسيدات للرجبي، السبت مشوارهما في الجولة الثانية من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي، التي تقام منافساتها على مدار يومين، في العاصمة السيريلانكية كولومبو بمشاركة 12 منتخباً في فئة الرجال ومثلها للسيدات، حيث يلتقي منتخب الرجال الذي يلعب في المجموعة الثانية منتخب الصين تايبيه، فيما يخوض مباراته الثانية أمام تايلاند ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة مع اليابان، فيما يلتقي منتخب السيدات الذي يلعب في المجموعة الأولى مع الهند وهي المباراة الأولى التي تدشن منافسات السيدات، فيما يواجه اليابان في الجولة الثانية وإندونيسيا في الجولة الثالثة من الدور الأول وطبقا لنظام البطولة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
كانت بعثة منتخبنا برئاسة محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد قد وصلت إلى العاصمة السيريلانكية كولومبو وخاض منتخبا الرجال والسيدات التدريب الرئيسي على استاد ريس كورس الدولي، ملعب البطولة، ويقود منتخب الرجال المدرب أبولو بيرليني، ومساعده خلدون مليح، بينما تشرف على تدريب السيدات فيلادلفيا أورلاندو، بمساعدة بينجي جون كما يرافق البعثة فوزية فريدون عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد محمد سلطان الزعابي رئيس البعثة أمين عام الاتحاد أن الترتيبات الخاصة بمنتخبي الرجال والسيدات تسير في الاتجاه الصحيح بعدما وصلنا إلى كولومبو وخاض المنتخبان تدريبيهما بملعب البطولة والجميع جاهز لضربة البداية والمعنويات عالية وكانت هناك جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم على الأداء القوى وتمثيل الرجبي الإماراتي بالشكل المطلوب، وهناك متابعة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وأعضاء الاتحاد للاطمئنان على البعثة والتجهيزات قبل البطولة، ونأمل أن نحقق الأهداف المطلوبة التي وضعناها قبل السفر وأن يظهر الرجبي الإماراتي في مكانه الطبيعي بين أقوى فرق القارة.

