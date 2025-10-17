كارل لويس يتوقع فشل «الألعاب المعزّزة»!



نيودلهي (رويترز)



قال العداء السابق الأميركي كارل لويس الفائز بتسع ميداليات ذهبية أولمبية، إنه لا يعتقد أن الألعاب المعززة المثيرة للجدل ستحقق نجاحاً.

وحركت الألعاب المعززة، التي يُسمح فيها للرياضيين باستخدام عقاقير محسنة للأداء لتقديم أداء «خارق»، المياه الراكدة في الرياضات التقليدية، وجذبت رياضيين حائزين على ميداليات أولمبية مثل العداء الأميركي فريد كيرلي والسباح البريطاني بن براود.

وقال لويس خلال وجوده في الهند بصفته سفيراً للعلامة التجارية لنصف ماراثون فيدانتا دلهي يوم الأحد الماضي، لرويترز «لا أعتقد أنها ستحقق نجاحاً».

وأضاف: «لا أعتقد أن الناس يريدون التخلي عن الإيمان بالأشياء الصحيحة فقط من أجل الأداء، الأمر لا يتعلق فقط بالمنافسة، والرياضة ترتبط بالقيام بالأشياء الصحيحة».

وكشف السباح الأسترالي كايل تشالمرز، بطل العالم ست مرات، في سبتمبر الماضي، إنه رفض عرضاً مالياً سخياً كان كفيلاً بتغيير حياته، وقرر عدم الانضمام إلى دورة الألعاب المُعززة.

وانتقدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «الوادا» هذه الألعاب ووصفتها بأنها «خطيرة وغير مسؤولة»، كما واجه الرياضيون الذين انضموا إليها ردود فعل حادة من المشجعين والإداريين.

ورفع القائمون على دورة الألعاب المعززة دعوى قضائية في أغسطس ضد الاتحاد الدولي للألعاب المائية والاتحاد الأميركي للسباحة والوادا، مطالبين بتعويض يصل إلى 800 مليون دولار، بداعي شنّ حملة غير قانونية «لسحق» الحدث.

قال لويس إن الألعاب المعززة تفتقر إلى «الهدف والشرف» ولا يرى أنها تشكّل تهديداً لصورة أو نزاهة الألعاب الأولمبية.

وأضاف لويس «أعتقد أننا نعطيها أكثر مما تستحق».

ويرى لويس أن منافسات ألعاب القوى على أعلى مستوى تتمتع بجاذبية من الناحية المالية وأن رياضييها البارزين أقل عُرضة للوقوع في إغراءات الألعاب المعززة.

وأضاف «سيكون هناك دائماً أشخاص يرغبون في القيام بالأشياء بطريقتهم الخاصة ولديهم دوافعهم الخاصة، بعض الناس سيكونون في الألعاب المعززة، ليس من أجل الرياضة، ولكن لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم كسب المال».

وتابع «أرى أنه كلما قلّ الأكسجين الذي نعطيه لهذا الأمر ولذلك الحدث، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم».

وتُقام النسخة الأولى من دورة الألعاب المعززة في مايو 2026 في لاس فيجاس، وتتضمن ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال.

وتتضمن مجموعة لويس من الميداليات الذهبية الأولمبية ميدالية ذهبية واحدة انتزعها من بن جونسون الذي أحرزها في سول 1988، ثم جرى تجريده منها بداعي تعاطي مواد محظورة.

وتوقع الأميركي لويس أن الألعاب المعززة لا يمكن أن تقام، قائلاً: «لا أعتقد أن العديد من الرياضيين سيتنافسون».

وأضاف «لا أعتقد أنه سيجرى تحطيم أي أرقام قياسية، لأنني لا أتوقع إقامة الحدث، إذ لا أرى أن المال سيكون حاضراً، لأنني لا أتوقع أن يدعمه الناس».