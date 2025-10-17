أرتيتا: أوديجارد «سيئ الحظ» يغيب لأسابيع!



لندن (أ ف ب)



قال المدرب الإسباني لأرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم ميكيل أرتيتا، إن قائد فريقه الدولي النرويجي مارتن أوديجارد، قد يغيب إلى ما بعد النافذة الدولية في نوفمبر المقبل، بعد تعرّضه لنكسة جديدة في عملية تعافيه من الإصابة.

وسجّل أوديجارد رقماً قياسياً سلبياً، كأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يُستبدل قبل نهاية الشوط الأول في ثلاث مباريات متتالية، بعد أن غادر الملعب مصاباً في الركبة خلال مواجهة وستهام في 3 أكتوبر.

وسبق لابن الـ26 عاماً أن عانى من مشكلة متجددة في الكتف هذا الأسبوع.

وقال أرتيتا عشية الديربي اللندني أمام الجار فولهام السبت: «يستغرق الأمر أسابيع، لا يوجد موعد محدد لعودته، لكنه يتطور بشكل جيد، حظه سيئ جداً مع ما يحدث له من إصابات هذا الموسم».

وأضاف: «قد يحصل ذلك بعد التوقف الدولي المقبل، لكن علينا أن نراقب تقدمه، وكيفية تعافي الركبة، وكيف سيتعامل مع الخطوات التالية في برنامجه التأهيلي، لذا من المبكر جداً إعطاء إجابة».

وعلى الرغم من البداية المتعثرة لأوديجارد هذا الموسم وإصابة العديد من اللاعبين الآخرين على غرار بوكايو ساكا، الألماني كاي هافيرتز، الفرنسي وليام صليبا ونوني مادويكي، نجح أرسنال في اعتلاء صدارة الدوري الممتاز.

ويتفوّق النادي اللندني بفارق نقطة عن ليفربول بعد سبع مباريات، حيث يطمح لإنهاء عقدته مع اللقب منذ العام 2004 بعد حلوله وصيفاً في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتعاقد أرسنال مع فيكتور يوكيريس من أجل إنهاء حاجته لمهاجم صريح، لكنّ المهاجم السويدي سجّل حتى اللحظة ثلاثة أهداف في عشر مباريات، كما لم يهزّ الشباك في أي من مبارياته الثماني الأخيرة مع ناديه أو منتخب بلاده.

وقدّم أرتيتا دعمه لابن الـ27 عاماً، مبدياً ثقته بتحسّن مستواه، كما عبّر عن رضاه عن أدائه العام إلى حدّ الآن.

وأوضح «إنه يضيف الكثير للفريق، وعندما أراجع المباريات، أشعر بسعادة كبيرة لما قدمه للفريق».

وأضاف «قلت له قبل الاجتماع الأول: «المهاجم رقم 9 الذي أريده هو من يستطيع التعامل مع عدم التسجيل لمدة ست أو ثماني مباريات، إذا لم تستطع، فعليك البحث عن مكان آخر لأن الضغط والتوقعات ستكون موجودة».

وتابع «إذا ارتديت القميص رقم 9 في أرسنال، يجب أن تكون قادراً على القول: «بعد ست مباريات دون تسجيل، هل أصبحت لاعباً مختلفاً؟، هل أتصرف بطريقة مختلفة؟»

وأردف قائلاً: «أريد المزيد من الأداء نفسه الذي يقدمه، وبمجرد أن تتاح لنا تلك الفرص، نريد تحويلها إلى أهداف، وأنا متأكد أن ذلك سيحدث».