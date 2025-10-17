السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرف على التصنيف الجديد لمنتخبات «الفيفا»

تعرف على التصنيف الجديد لمنتخبات «الفيفا»
17 أكتوبر 2025 18:39

 
باريس (أ ف ب)


حافظت إسبانيا على صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وانتزعت الأرجنتين المركز الثاني من فرنسا، فيما تراجع المغرب مركزاً واحداً رغم تحطيمه الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية.
وتشبّثت إسبانيا بالصدارة التي استعادتها في تصنيف الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2014، بفضل انتصارين متتاليين على جورجيا وبلغاريا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى «مونديال 2026».
واستعادت الأرجنتين التي فقدت الصدارة الشهر الماضي، بعدما اعتلتها منذ أبريل 2023، المركز الثاني من فرنسا، عقب سقوط الأخيرة في فخ التعادل مع مضيفتها آيسلندا 2-2 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية، وذلك بعد فوزها على أذربيجان 3-0 في الجولة الثالثة.
وعادت ألمانيا التي كانت خسرت ثلاثة مراكز في تصنيف الشهر الماضي، إلى نادي العشرة الأوائل، بعدما ارتقت مركزين على حساب كرواتيا والمغرب، مستغلة إهدار الأولى لنقطتين في التصفيات المؤهلة إلى العرس العالمي، فيما لم يشفع للثاني فوزه على البحرين ودياً وجمهورية الكونغو في التصفيات الأفريقية بنتيجة واحدة (1-0) حيث رفع رصيده إلى 16 فوزاً متتالياً وفض الشراكة مع إسبانيا التي حققت 15 فوزاً متتالياً في الفترة بين 2008 و2009.
وتراجع المغرب الذي كان يُمنّي النفس بتكرار إنجازه عام 1998، عندما حقق أفضل ترتيب في تاريخه وهو العاشر، مرتبة واحدة إلى المركز الحادي عشر.
وارتقت هولندا إلى المركز السادس على حساب البرازيل التي تراجعت مركزاً واحداً للمرة الثانية توالياً.

أخبار ذات صلة
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
«الكاف» يعلن المرشحات لجوائز الأفضل في أفريقيا


العشرة الأوائل
1- إسبانيا 1880.76 نقطة
2- الأرجنتين 1872.43 
3- فرنسا 1862.71 
4- إنجلترا 1820.3
5- البرتغال 1778
6- هولندا 1759.17 
7- البرازيل 1785.85 
8- بلجيكا 1740.01
9- إيطاليا 1717.15 
10- ألمانيا 1713.3 

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
إسبانيا
الأرجنتين
فرنسا
البرتغال
المغرب
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©