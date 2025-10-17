هيرموسو تعود إلى إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية



مدريد (أ ف ب)



أعلنت مدربة إسبانيا الجديدة سونيا بيرموديس عن تشكيلتها الأولى، وشهدت عودة جيني هيرموسو ومابي ليون، لخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم ضد السويد في نهاية أكتوبر الحالي.

ولم تُستدعَ هيرموسو، الهدافة التاريخية للمنتخب الإسباني للسيدات (57 هدفاً)، منذ أولمبياد باريس 2024، لأنها لم تكن ضمن خطط المدربة آنذاك مونتسي تومي.

غابت عن كأس أوروبا في يوليو الماضي حيث خسرت زميلاتها في النهائي أمام إنجلترا.

وكانت المهاجمة ضحية السلوك غير الأخلاقي من رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس، بعد كأس العالم 2023 التي تُوجت إسبانيا بلقبها.

من جانبها، غابت ليون عن المنتخب لثلاث سنوات، وكانت المدافعة واحدة من خمسة عشر لاعبة طالبن برحيل المدرب آنذاك خورخي فيلدا.

واختارت بيرموديس منح الفرصة للاعبة وسط برشلونة الشابة والواعدة كلارا سيراجوردي، البالغة من العمر 17 عاماً فقط.

وتستضيف إسبانيا، الفائزة بالنسخة الأخيرة لدوري الأمم الأوروبية، بقيادة نجمة برشلونة أيتانا بونماتي، الحائزة على جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، السويد في ملقة 24 أكتوبر الحالي قبل مباراة الإياب في جوتنبرج في 28 منه.