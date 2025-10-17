بطولة المرفأ للكرة الشاطئية تنطلق السبت

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق السبت منافسات بطولة المرفأ لكرة القدم الشاطئية في العاصمة أبوظبي، التي يُنظمها اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وتأتي البطولة بداية لمسابقات كرة القدم الشاطئية للموسم 2025-2026، في إطار استراتيجية اتحاد الكرة واهتمامه المتزايد بتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، لتعزيز حضور كرة القدم الشاطئية في الدولة.

وقال عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية: «إن تنظيم هذه البطولة يأتي امتداداً للجهود المبذولة للارتقاء بكرة القدم الشاطئية على المستوى المحلي، وفي ظل اهتمام الاتحاد المتزايد بهذه اللعبة التي تزايدت شعبيتها خلال السنوات الماضية»، مسابقات كرة القدم الشاطئية تمنح اللاعبين مساحة كبيرة للاحتكاك، وتتيح لنا متابعة مستوياتهم عن قرب من أجل اكتشاف مواهب جديدة تخدم أهداف تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة، ونشكر ونُثمن مجلس أبوظبي الرياضي على جهوده وشراكته».

وأضاف عمر الحاج المهيري: «نعمل على بناء منظومة متكاملة لكرة القدم الشاطئية، سواء على مستوى البطولات المحلية، أو إعداد المنتخب الوطني. بطولة المرفأ تمثل محطة مهمة في روزنامة الموسم الحالي، ونشكر ونُثمن جهود مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه الدائم».

من جهته، أكد طلال مصطفى الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن انطلاق بطولة المرفأ لكرة القدم الشاطئية يأتي في إطار حرص مجلس أبوظبي الرياضي على دعم مختلف الرياضات المجتمعية والتنافسية، وتعزيز حضور الفعاليات التي تُسهم في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة رياضية رائدة.

وقال الهاشمي: «نفخر بالتعاون المستمر مع اتحاد الإمارات لكرة القدم لتنظيم هذه البطولة التي تمثّل انطلاقة مهمة لموسم كرة القدم الشاطئية 2025-2026، ونسعى من خلالها إلى توفير بيئة مثالية للاعبين والفرق، وتشجيع المزيد من فئات المجتمع على ممارسة هذه الرياضة التي تجمع بين التنافسية والطابع الجماهيري».