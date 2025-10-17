الشارقة يستعيد نغمة الانتصارات بـ «ثنائية الظفرة»



علي معالي (الشارقة)

فاز فريق الشارقة على الظفرة 2-0 في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الملك» رصيده إلى 7 نقاط، فيما توقف الظفرة عند 9 نقاط، سجل للشارقة إيجور كورونادو في الدقيقة 44، وبعدها بـ 73 ثانية أضاف ماناج الهدف الثاني، وهو الانتصار الأول للملك بعد 4 جولات، حيث كان الفوز الوحيد هذا الموسم في الجولة الأولى على دبا، ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات من جديد.

تقارب مستوى الفريقين في أول 30 دقيقة، حيث سيطر الشارقة على 51%، مقابل 49% للظفرة، وحاول كل فريق البدء بالتهديف، وبدأ كل فريق المباراة بطريقة مختلفة في اللعب، الملك 4-4-2، والظفرة 4-2-3-1، وبعد طرد عبدالله الكربي في الدقيقة 33 عقب الدخول «المتهور» على قدم ماجد حسن، قام مدرب الفريق بتغيير طريقة اللعب، في ظل فقدان الفريق لجهود لاعب مهم في وقت مبكر من المباراة، وبعد حالة الطرد دانت السيطرة للملك ونجح إيجور كورنادو من كرة ثابتة في أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 44، وبعدها بـ 73 ثانية يضيف راي ماناج الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول 2-0، في زمن قياسي.

وفي الشوط الثاني هاجم الشارقة لزيادة غلة الأهداف، وسنحت له أكثر من فرصة، لكن لم يستغلها ماناج، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 2-0.