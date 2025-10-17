إيفيتش: عودة رحيمي وشاذلي تعزز قوة العين



معتز الشامي (العين)



أكد الصربي فلاديمير إيفيتش المدير الفني لفريق العين، أن مواجهة فريقه أمام بني ياس والمقررة السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن الفريق المنافس سيظهر بشكل مختلف بعد فترة التوقف الأخيرة.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة «نواجه فريقاً مختلفاً بعد فترة التوقف، فبني ياس غيّر مدربه، واستفاد من أسبوعين من العمل المكثف، لذلك نتوقع مباراة قوية، تتطلب منا تركيزاً عالياً وجهداً كبيراً من البداية وحتى النهاية. وهدفنا واضح كما في كل مرة، وهو الفوز، لكننا ندرك أن الطريق لن يكون سهلاً».

وأضاف «انضم إلينا عدد من اللاعبين خلال الأيام الماضية، ونعمل بجد من أجل الجاهزية الكاملة لبقية الموسم، وخاصة لهذه المباراة المهمة، وعلينا أن نكون مستعدين بنسبة 100%، وأن نتحلى بالعقلية الإيجابية منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة الختام».

وفي حديثه عن عودة الدولي المغربي، سفيان رحيمي بعد غيابه الطويل، قال إيفيتش «سفيان شارك معنا في التدريبات خلال الأسبوعين الماضيين وسيكون جاهزاً، وسنقرر لاحقاً ما إذا كان سيبدأ المباراة أو سيتواجد على دكة البدلاء، لكن بلا شك هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وعودته إلى جانب شاذلي تمثل إضافة قوية للفريق، وأعتقد أن الزعيم أصبح أكثر صلابة وجاهزية».

كما تطرق المدرب إلى استفادة الفريق من فترة التوقف قائلاً «استثمرناها جيداً بالعمل مع جميع اللاعبين، كما منحنا فرصة لمجموعة من لاعبي فريق تحت 23 سنة. بعضهم أثبت جدارته مثل نيانج الذي انضم إلينا في مرحلة سابقة خلال فترة توقف أيضاً وواصل التطور، وأنا أحب العمل مع اللاعبين الشباب، وأسعى لتطويرهم يومياً ومنحهم الفرصة للمنافسة على مركز أساسي، رغم أن اللعب في فريق ينافس على القمة ليس سهلا».