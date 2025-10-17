السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الوحدة.. «الصدارة» بـ«الثلاثة»

الوحدة.. «الصدارة» بـ«الثلاثة»
17 أكتوبر 2025 19:24

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الوحدة فوزاً مهماً على البطائح 3-1، في انطلاق منافسات «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ورفع «العنابي» رصيده إلى 14 نقطة، ليعتلي الصدارة، في انتظار نتيجة مواجهة العين المتصدر أمام بني ياس. 
افتتح المدافع «المتألق» لوكاس بيمنتا أهداف الوحدة، في الدقيقة العاشرة، بعد متابعة نموذجية داخل المنطقة، وعزز «المتميز» تاديتش تفوق «العنابي» بالهدف الثاني في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بتقدم «أصحاب السعادة» بهدفين، وأضاف عمر كيتا الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60، قبل أن يقلص داسيلفا الفارق بهدف البطائح في الدقيقة 67، بعد طرد جادسوم داسيلفا لاعب الوحدة في الدقيقة 64، وحاول لاعبو البطائح التعويض، لكن دفاع الوحدة تألق بشكل لافت لينتهي اللقاء بفوز مستحق للوحدة 3-1.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
البطائح
العين
بني ياس
