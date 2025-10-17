السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رافا: الاحتراف في العين «أسلوب حياة»

رافا: الاحتراف في العين «أسلوب حياة»
17 أكتوبر 2025 20:12


معتز الشامي (العين)

أعرب البرتغالي رافايل رودريجيز، لاعب العين، عن سعادته الكبيرة بالأجواء الإيجابية التي يعيشها داخل الفريق، مؤكداً أن روح الانتصارات تعزز وحدة المجموعة وتغذي طموح اللاعبين لمواصلة التميز في كل مباراة.
وقال «العمل دائماً يكون أجمل وأسهل عندما يأتي بعد الانتصارات، وروح الفريق في أفضل حالاتها، نحن فخورون ومسرورون بتمثيل نادٍ كبير بحجم العين، ونعمل بكل تركيز لإظهار قيمتنا الحقيقية وإسعاد جماهيرنا الوفية التي تقف خلفنا في كل الظروف».
وأضاف «انضمامي إلى نادي العين منحني إحساساً بالانتماء والطمأنينة منذ اليوم الأول» مشيراً إلى «عراقة النادي وتاريخه الكبير»، ومؤكداً في الوقت نفسه، أن الاحتراف في العين لا يقتصر على المستطيل الأخضر، بل يمتد إلى كل تفاصيل الحياة اليومية داخل النادي وخارجه.
وقال «سعيد جداً هنا، وأشعر أنني في المكان الصحيح، نادي العين كبير بكل المقاييس، ويمتلك جماهيرية واسعة وشغفاً استثنائياً، حتى خارج أوقات المباريات، يطلب منا المشجعون التقاط الصور، ويعبرون عن محبتهم للنادي في كل مكان. أحب المدينة كثيراً، وأتأقلم مع ثقافتها يوماً بعد يوم».
واختتم رافايل حديثه برسالة لجماهير «الزعيم»، قال فيها «أشعر أن دعم الجماهير يمنحنا طاقة إضافية في كل مباراة، ورسالتي لهم أن يواصلوا تشجيعهم كما اعتدنا منهم دائماً، لأننا سنرد على المستطيل الأخضر بالأداء القوي والنتائج التي تليق باسم وتاريخ النادي».

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الإمارات
