نهيان بن مبارك يهنّئ المنتخب بالتأهل إلى كأس العالم للكريكيت

نهيان بن مبارك: تمكين ورعاية الشباب على رأس أولويات رئيس الدولة
17 أكتوبر 2025 20:18

 
أبوظبي (وام)

هنّأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، منتخبَ الإمارات بتأهّله إلى كأس العالم للكريكيت للرجال «T20» لعام 2026، عقب فوزه العريض على اليابان بثمانية ويكيت، في ختام مباريات السوبر سيكس لتصفيات آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ التي أُقيمت في مسقط.
جمع منتخب الإمارات 6 نقاط في مرحلة السوبر سيكس، بعد تحقيقه انتصارين من أصل أربع مباريات، إلى جانب حمله نقطتين، من فوزه في دور المجموعات على قطر؛ ليؤكّد الظهور الثالث في تاريخه في أكبر محفل عالمي للكريكيت بنسخته الأقصر.
ومن المقرّر أن تُقام النسخة العاشرة من البطولة في الهند وسريلانكا خلال فبراير ومارس 2026. وكانت الإمارات شاركت سابقاً في نسختي 2014 في بنجلاديش و2022 في أستراليا.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت: «يسعدني أن أتوجّه بالتهنئة إلى منتخبنا الوطني والجهازين الفني والإداري، على هذا الإنجاز المشرّف الذي تحقّق في مسقط ، لقد جسّد أبناؤنا روح الانضباط والإصرار، وواصل كريكيت الإمارات مسيرته من قوّة إلى قوّة، وكان هذا العام حافلاً بالعطاء؛ من المشاركة المشرّفة في كأس آسيا وصولاً إلى نيل بطاقة التأهّل إلى كأس العالم، وهي محطة نوعية تُسجَّل للّعبة في دولتنا الحبيبة».
وأكّد معاليه أنَّ دولةَ الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُولي الرياضةَ والشبابَ أولويةً وطنيةً، وتُعزّز مكانتَها على الساحةِ الرياضيةِ العالمية، وتُجسّد هذه النجاحات الصورةَ المشرقةَ لبلادنا بوصفها موطنًا للتميّز والريادة، وحاضنة للمواهب، ومنارة لقيم العمل الجماعي والتسامح والتعايش.
وأضاف معاليه: «حرص مجلسُ الإماراتِ للكريكيت على توفيرِ أفضلِ مرافقِ التدريبِ وبرامجِ الإعدادِ للاعبين، وسنواصلُ الاستثمارَ في تطويرِ منتخبِنا الوطني وخططِه المقبلة بما يضمنُ أعلى درجاتِ الجاهزيةِ للاستحقاق العالمي، وإنني على ثقةٍ بقدرة لاعبي الإمارات على المنافسة بقوّة أمام نخبة المنتخبات، وتقديم أداء يليق باسم الدولة وشعبها متمنّياً للجميع التوفيق والنجاح في كأس العالم للكريكيت للرجال (T20) لعام 2026».
وسيعلن مجلس الإمارات للكريكيت، بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري، برنامج التحضيرات للمرحلة المقبلة، بما يشمل المعسكرات والمباريات الإعدادية، لضمان أفضل جاهزية قبل انطلاق البطولة.

الإمارات
نهيان بن مبارك
الكريكيت
