يورتشيتش: «السوبر الأفريقي» هدف بيراميدز



القاهرة (د ب أ)



عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، عن سعادته البالغة بما وصل إليه فريقه.

وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي، إن كل لاعبيه جاهزون للمواجهة المهمة أمام نهضة بركان في السوبر الأفريقي، التي تقام السبت.

وأضاف يورتشيتش أن بيراميدز سيواجه فريقاً قوياً لديه لاعبين متميزين وأصحاب خبرات كبيرة، ولكن في كل حال بيراميدز هو بطل أفريقيا، وهدفه الفوز باللقب الغالي مهما كانت الظروف.

وأوضح أنه منذ توليه المهمة، وهو يسعى لتغيير كل شيء، وأشار إلى أن الهدف الأساسي للفريق هو الفوز بكل البطولات وكل شيء من أجل إضافة بطولات كبيرة وغالية لخزينة نادي بيراميدز.

وقال: «لا أحب الحديث عن لاعبين بعينهم، وأهم شيء بالنسبة لي هي المجموعة بالكامل، ورغم الغيابات إلا أن بيراميدز قادر على الفوز، وسبق وأن لعبنا من دون لاعبين مهمين في نهائيات كبرى، ورغم ذلك توجنا باللقب ونسعى لتكرار ذلك مجدداً في لقاء نهضة بركان».

وأشار إلى أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن رفضه وجود لاعبين بعينهم في الفريق، وتحديداً رمضان صبحي لأن من يتواجد بالمجموعة يحتاج إليه بالفعل وعنصر أساسي في المجموعة.