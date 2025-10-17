السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يورتشيتش: «السوبر الأفريقي» هدف بيراميدز

يورتشيتش: «السوبر الأفريقي» هدف بيراميدز
17 أكتوبر 2025 21:18

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الكاف» يعلن المرشحات لجوائز الأفضل في أفريقيا
تعرف على التصنيف الجديد لمنتخبات «الفيفا»


عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، عن سعادته البالغة بما وصل إليه فريقه.
وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي، إن كل لاعبيه جاهزون للمواجهة المهمة أمام نهضة بركان في السوبر الأفريقي، التي تقام السبت.
وأضاف يورتشيتش أن بيراميدز سيواجه فريقاً قوياً لديه لاعبين متميزين وأصحاب خبرات كبيرة، ولكن في كل حال بيراميدز هو بطل أفريقيا، وهدفه الفوز باللقب الغالي مهما كانت الظروف.
وأوضح أنه منذ توليه المهمة، وهو يسعى لتغيير كل شيء، وأشار إلى أن الهدف الأساسي للفريق هو الفوز بكل البطولات وكل شيء من أجل إضافة بطولات كبيرة وغالية لخزينة نادي بيراميدز.
وقال: «لا أحب الحديث عن لاعبين بعينهم، وأهم شيء بالنسبة لي هي المجموعة بالكامل، ورغم الغيابات إلا أن بيراميدز قادر على الفوز، وسبق وأن لعبنا من دون لاعبين مهمين في نهائيات كبرى، ورغم ذلك توجنا باللقب ونسعى لتكرار ذلك مجدداً في لقاء نهضة بركان».
وأشار إلى أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن رفضه وجود لاعبين بعينهم في الفريق، وتحديداً رمضان صبحي لأن من يتواجد بالمجموعة يحتاج إليه بالفعل وعنصر أساسي في المجموعة.

مصر
بيراميدز
المغرب
نهضة بركان
السوبر الأفريقي
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©