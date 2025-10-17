«اليويفا» يرفض طلب آينتراخت فرانكفورت

فرانكفورت (د ب أ)



أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن رفض الطلب الذي قدمه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بشأن إقامة مباراته مع نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا في ملعب محايد، أو بدون حضور جماهيري.

وتقام المباراة يوم الرابع من نوفمبر في نابولي، في الوقت الذي منعت فيه السلطات الإيطالية سكان مدينة فرانكفورت من شراء التذاكر.

وتقدم فرانكفورت بطلبه أوائل أكتوبر الجاري، مشيراً إلى وجود ثغرات أمنية في ملعب نابولي.

وقال فيليب ريكشه، عضو مجلس إدارة فرانكفورت: «أصبحت الأساليب المختلفة المتبعة لدى البلدان والاتحادات المحلية تجاه المباريات التي تمثل خطورة كبيرة على ملاعبهم، مشكلة حقيقية بالنسبة لثقافة التشجيع الأوروبي ونزاهة المسابقات الأوروبية».

وأضاف: «من غير المقبول أن يتم الترحيب بجماهير الفرق الزائرة في معظم البلدان بشكل طبيعي للغاية، بينما في البلدان الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا مؤخراً، يتم منع الجماهير الزائرة من الحضور رغم الظروف والمخاطر المتعلقة بذلك».

وأكدت السلطات الإيطالية ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمباراة شهر نوفمبر .

وفي عام 2023 اندلعت اشتباكات بين جماهير الفريقين في مباراة دور الستة عشر في فرانكفورت، وفرض المسؤولون في إيطاليا قرار منع جماهير فرانكفورت من الحضور في مباراة الإياب ،وكذلك تم منع بيع التذاكر للجماهير، لكن المشجعين من كلا الفريقين اشتبكا مجدداً في نابولي.

وقال فرانكفورت إنه منذ تلك الواقعة، فإنه تم اتخاذ قرار منع جماهير الفريق الزائر من الحضور في البطولات الأوروبية 15 مرة، وأن (اليويفا) بصدد تعديل قواعده بشأن ذلك

وأوضح ريشكه: «رغم غضبنا من تلك الظروف التي واجهناها مجددا في نابولي، نرى أن تلك خطوة قوية على الطريق الصحيح من (اليويفا)».

وتابع: «سيكون التغيير ممكنا في حال كانت الأندية المستضيفة لديها المسؤولية الكاملة عن كل الإجراءات في المستقبل، خاصة أن تلك الطريقة في التعامل مع جماهير الفرق الزائرة لم تعد تلحق الضرر بجماهير الفريق الزائرة والفرق نفسها.