السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«اليويفا» يرفض طلب آينتراخت فرانكفورت

«اليويفا» يرفض طلب آينتراخت فرانكفورت
17 أكتوبر 2025 21:26

 

فرانكفورت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإنتر الأكثر استنزافاً في أسبوع «الفيفا» بـ1527 دقيقة!
يوفنتوس يحدد مدة غياب مدافعه


أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن رفض الطلب الذي قدمه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بشأن إقامة مباراته مع نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا في ملعب محايد، أو بدون حضور جماهيري.
وتقام المباراة يوم الرابع من نوفمبر في نابولي، في الوقت الذي منعت فيه السلطات الإيطالية سكان مدينة فرانكفورت من شراء التذاكر.
وتقدم فرانكفورت بطلبه أوائل أكتوبر الجاري، مشيراً إلى وجود ثغرات أمنية في ملعب نابولي.
وقال فيليب ريكشه، عضو مجلس إدارة فرانكفورت: «أصبحت الأساليب المختلفة المتبعة لدى البلدان والاتحادات المحلية تجاه المباريات التي تمثل خطورة كبيرة على ملاعبهم، مشكلة حقيقية بالنسبة لثقافة التشجيع الأوروبي ونزاهة المسابقات الأوروبية».
وأضاف: «من غير المقبول أن يتم الترحيب بجماهير الفرق الزائرة في معظم البلدان بشكل طبيعي للغاية، بينما في البلدان الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا مؤخراً، يتم منع الجماهير الزائرة من الحضور رغم الظروف والمخاطر المتعلقة بذلك».
وأكدت السلطات الإيطالية ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمباراة شهر نوفمبر .
وفي عام 2023 اندلعت اشتباكات بين جماهير الفريقين في مباراة دور الستة عشر في فرانكفورت، وفرض المسؤولون في إيطاليا قرار منع جماهير فرانكفورت من الحضور في مباراة الإياب ،وكذلك تم منع بيع التذاكر للجماهير، لكن المشجعين من كلا الفريقين اشتبكا مجدداً في نابولي.
وقال فرانكفورت إنه منذ تلك الواقعة، فإنه تم اتخاذ قرار منع جماهير الفريق الزائر من الحضور في البطولات الأوروبية 15 مرة، وأن (اليويفا) بصدد تعديل قواعده بشأن ذلك
وأوضح ريشكه: «رغم غضبنا من تلك الظروف التي واجهناها مجددا في نابولي، نرى أن تلك خطوة قوية على الطريق الصحيح من (اليويفا)».
وتابع: «سيكون التغيير ممكنا في حال كانت الأندية المستضيفة لديها المسؤولية الكاملة عن كل الإجراءات في المستقبل، خاصة أن تلك الطريقة في التعامل مع جماهير الفرق الزائرة لم تعد تلحق الضرر بجماهير الفريق الزائرة والفرق نفسها.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آينتراخت
آينتراخت فرانكفورت
نابولي
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©