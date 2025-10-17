أموريم: دعم راتكليف عديم القيمة من دون نتائج



مانشستر (أ ف ب)



اعتبر البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أن دعم مالك النادي جيم راتكليف لن يكون ذا قيمة كبيرة، إذا فشل في تغيير مسار الفريق، وذلك قبل مواجهة مضيفه ليفربول الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان راتكليف قال في مقابلة مع بودكاست لصحيفة «ذا تايمز» الأسبوع الماضي إن على أموريم «إثبات أنه مدرب كبير خلال ثلاثة أعوام».

ويقترب المدرب البرتغالي من إنهاء عامه الأول في «أولد ترافورد» ولا يزال الجمهور ينتظر منه تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري.

وسيكون تحقيق ذلك خارج الديار وفي ملعب أنفيلد خطوة كبيرة في الطريق الصحيح، إذ أن أموريم يعلم أنه سيبقى تحت الضغط حتى تبدأ تتحسن النتائج.

قال في مؤتمر صحفي «أنت تعرف، أنا أعرف وجيم يعرف أن كرة القدم ليست بهذا الشكل»، مضيفاً «الأهم هو المباراة المقبلة».

أنهى اليونايتد الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، وهو أدنى ترتيب له منذ 51 عاماً، وأضاع فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام توتنهام.

ولم تتحسن أحوال الفريق كثيراً هذا الموسم، إذ يحتل المركز العاشر بعد أن خسر ثلاثاً من أول سبع مباريات في الدوري، وتعرض لهزيمة مفاجئة في كأس الرابطة أمام جريمسبي من الدرجة الرابعة.

ومع ذلك، لا يزال أموريم يحظى بدعم راتكليف، والرئيس التنفيذي عمر برادة، والمدير الرياضي جيسون ويلوكس.

قال البرتغالي «قبل أي شيء، أنا أشعر بذلك، ليس مجرد كلام، بل أشعر به يومياً، أحياناً يكون الضغط الذي أضعه على الفريق وعلى نفسي أكبر بكثير من ضغطهم عليّ».

وتابع «أعرف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكني لا أريد التفكير بهذه الطريقة، قلت ذلك العام الماضي، أعتقد أن من الجيد لجماهيرنا أن تدرك أن الإدارة تعرف أن العملية ستحتاج إلى وقت».

وأردف «لكن في الوقت عينه، لا أحب هذا الشعور لأنه قد يوحي بأن لدينا متسعا من الوقت لإصلاح الأمور، لا أريد هذا الشعور في نادينا، من الجيد أن نشعر بالدعم، لكن في كرة القدم، وخاصة في الأندية الكبيرة، علينا أن نثبت في كل أسبوع أننا مستعدون للفوز بالمباريات».

وقد خفف الفوز على سندرلاند قبل فترة التوقف الدولي من حدة الضغوط على أموريم، فيما ترك الحارس البلجيكي سينيه لامينس انطباعاً إيجابياً في ظهوره الأول، حتى أن بعض مشجعي اليونايتد شبهوه بأسطورة النادي الدنماركي بيتر شمايكل.

وكان الفريق عانى من أخطاء فادحة لحراسة المرمى من كل من الكاميروني أندريه أونانا والتركي ألتاي بايندير خلال فترة أموريم.