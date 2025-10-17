السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب توتنهام يتحدث عن «الثنائي المثالي»

مدرب توتنهام يتحدث عن «الثنائي المثالي»
17 أكتوبر 2025 21:40


لندن (د ب أ)

يعتقد توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إن فابيو باراتيتشي وجون لانج سيشكلان «الثنائي المثالي» في منصب المديرين الرياضيين المشتركين بالنادي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تم الإعلان يوم الأربعاء، أن باراتيتشي سيعود لتوتنهام بشكل دائم، بعدما كان يعمل مستشاراً على مدار العامين الماضيين، منذ استقالته عن نصف المنصب في 2023 .
وانضم باراتيتشي إلى توتنهام للمرة الأولى في عام 2021، لكنه استقال لاحقاً للتعامل مع اتهامات تتعلق بتزوير الحسابات في ناديه السابق يوفنتوس.
بعدها قضى باراتيتشي عقوبة إيقاف لمدة 30 شهراً، لكنه عاد للعمل مستشاراً بعد السماح له بذلك، وهو الآن عاد رسمياً إلى توتنهام، أما لانج، الذي كان يشغل منصب المدير التقني، فقد تمت ترقيته ليحمل نفس اللقب (المدير الرياضي) إلى جانب باراتيتشي.
وقبل مواجهة أستون فيلا الأحد، قال فرانك: «القدرات القوية التي يمتلكها كل من لانج وباراتيتشي، أعتقد أنها تكمل بعضها البعض بشكل رائع، لذلك فهما يشكلان ثنائياً مثالياً».
وأضاف: «من الواضح أن فابيو عمل مستشاراً للنادي، لذا التقيت به عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنا أتطلع إلى التعرف عليه بشكل أكبر».
وأكمل: «بالطبع، عندما نبدأ العمل بشكل يومي، سنتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، أنا متحمس للعمل سوياً».
وأكد: «لا يوجد لدي شك في أن باراتيتشي ولانج، وأنا، وفيناي (فينكاتيشام) سنشكل فريقاً قوياً جداً، وأنا مقتنع بأننا معا يمكننا أن ننجز شيئاً رائعاً».
وأوضح: «أنا معتاد على العمل مع مديرين رياضيين، فقد فعلت ذلك لمدة تسع سنوات في برينتفورد، أولاً مع فيل جايلز وراسموس أنكرسن، ثم مع فيل جايلز ولي دايكس».
وأكد: «في الواقع، أعتقد أنك بحاجة إلى مديرين رياضيين في الوقت الحاضر لتغطية كل الجوانب، لأن الوظيفة أصبحت كبيرة جدا، وأرى أيضاً أن الاثنين يكملان بعضهما بعضاً بشكل جيد».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
