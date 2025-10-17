السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
كيفو يدعو إنتر ميلان لمواجهة روما بعزيمة وإصرار

كيفو يدعو إنتر ميلان لمواجهة روما بعزيمة وإصرار
17 أكتوبر 2025 23:09

 
لندن (د ب أ)

دعا الروماني كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان، فريقه إلى التحلي بعزيمة وإصرار وثبات في الأداء، عند مواجهة روما يوم السبت.
وتعافى الفريق من خسارته مباراتين من أول 3 مباريات له في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليصعد إلى المركز الرابع، وبفارق 3 نقاط عن منافسه في الملعب الأولمبي.
وحال سارت النتائج في صالحهم، فقد يختتمون اليوم في صدارة الترتيب، على الرغم من أن كيفو يتوقع أن يكون فريقه في أفضل حالاته لإسقاط فريق جيان بييرو جاسبريني. وقال كيفو: «أريد أن نبني على الأداء الذي قدمناه ضد كريمونيزي، والفوز 4 -1 العزيمة والإصرار والثبات في الأداء، نحتاج إلى تعزيز نقاط قوتنا والتقدم، وعدم التراجع».
وأضاف: «كل مباراة مهمة، والآن نتعامل معها جميعاً كما لو كانت نهائيات، لا يهم إن كنا نواجه فريقاً كبيراً أم صغيراً، ما يهم هو عقليتنا، ورغبتنا في الهيمنة وفرض أسلوب لعبنا، ويملك هذا الفريق الجودة والموهبة والطموح اللازمين للبقاء منافساً على جميع الجبهات والمضي قدماً حتى النهاية».

 

