الرياضة

نوريس الأسرع في تجارب «جائزة أميركا»

نوريس الأسرع في تجارب «جائزة أميركا»
17 أكتوبر 2025 23:11

 
أوستن (رويترز)

سجل لاندو نوريس سائق مكلارين والمنافس على لقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا -1» للسيارات أسرع زمن في التجارب الحرة الوحيدة لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، بينما جاء زميله في الفريق أوسكار بياستري متصدر البطولة في المركز الثالث.
وأنهى السائق البريطاني، الذي انطلق من المركز الأول العام الماضي في أوستن ويتأخر بفارق 22 نقطة عن زميله الأسترالي مع تبقي ست جولات، اللفة على حلبة الأميركيتين بأفضل زمن وقدره دقيقة واحدة و33.294 ثانية.
وسجل هولكنبرج سائق ساوبر ثاني أسرع زمن بفارق 0.255 ثانية عن نوريس بينما جاء بياستري متأخراً بفارق 0.279 ثاني.
واحتل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن المركز الرابع متأخرا بفارق 0.345 ثانية، فيما جاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الخامس بفارق 0.354 ثانية عن زمن نوريس.
وتوقفت حصة التجارب فترة وجيزة لإزالة الحطام في المنعطف قبل الأخير مع سقوط شيء ما من سيارة أستون مارتن التي يقودها لانس سترول.
واحتل أليكس ألبون سائق وليامز المركز السادس بينما جاء جورج راسل، الفائز بالسباق الماضي في سنغافورة مع فريقه مرسيدس، في المركز السابع وحل البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الثامن.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
أميركا
مكلارين
لاندو نوريس
