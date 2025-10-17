الإنتر الأكثر استنزافاً في أسبوع «الفيفا» بـ1527 دقيقة!

معتز الشامي (أبوظبي)



كشفت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» أن إنتر ميلان تصدّر قائمة الأندية الإيطالية الأكثر استهلاكاً للاعبيها، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بعدما قضى لاعبوه 1527 دقيقة مع منتخباتهم، متقدّماً على ميلان الذي جمع لاعبوه 1364 دقيقة، وجاء روما ثالثاً «1264 دقيقة»، ويوفنتوس «1254 دقيقة»، ونابولي «1250 دقيقة»، في فترة شهدت مشاركة 57 لاعباً من الفرق الخمسة الكبرى، في مباريات رسمية وودية حول العالم.

لكن أبرز «المرهقين» في صفوف إنتر كانوا ديماركو مع إيطاليا، ودومفريس مع هولندا، وأكانجي مع سويسرا، وجميعهم خاضوا مباراتين كاملتين (180 دقيقة).

وفي ميلان، شارك ماينان وبارتيساجي في مباراتين أيضاً، بينما تعرض بوليسيتش لإصابة عضلية في الفخذ تُبعده نحو عشرة أيام، إلى جانب متاعب عضلية خفيفة لزملائه سايليمايكرز وإستوبينان.

أما في يوفنتوس، خسر الفريق خدمات رابيو وفلاهوفيتش بسبب الإجهاد، فيما عاد خمسة لاعبين من «الكبار» دون أي مشاركة، بينهم دي فري وجابيّا وكووبماينرز.

أما أبرز المستفيدين خلال التوقف الدولي الأخير، كان مدرب نابولي أنطونيو كونتي، إذ تألق مهاجمه راسموس هويولند بثلاثة أهداف في مباراتين مع الدانمارك، منها هدفان في مرمى بيلاروسيا، وآخر ضد اليونان، كما عاد أنجيسا وجيلمور وسبيناتزولا دون إصابات تذكر، في إشارة إيجابية قبل استئناف الدوري الإيطالي.

ومن الأسماء اللافتة أيضاً دي بروين مع بلجيكا (171 دقيقة وهدفان)، ولاوتارو مع الأرجنتين (119 دقيقة وهدفان)، وكالهانوجلو مع تركيا (140 دقيقة) وأشارت «لا جازيتا» إلى أن الفوارق الصغيرة في عدد الدقائق قد تكون حاسمة في صراع لقب الدوري الإيطالي، خصوصاً مع ضغط المباريات الأوروبية.

وبينما يحاول تشيفو في الإنتر، وبيولي في ميلان إعادة توازن اللاعبين، فإن كونتي يبدو المستفيد الأكبر، بعد عودة لاعبيه بأهداف ومعنويات مرتفعة قبل استئناف «الكالشيو».