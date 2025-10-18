فيرستابن «أول المنطلقين» في «سباق السرعة» بـ«جائزة أميركا»



حسم الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات وسائق رد بول، مركز أول المنطلقين بسباق السرعة بجائزة أميركا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بينما أكمل ثنائي مكلارين، المتنافسان على اللقب، لاندو نوريس وأوسكار بياستري، المراكز الثلاثة الأولى.

وفي أفضل لفة على حلبة الأميريكتين، سجل فيرستابن زمناً قدره دقيقة واحدة و32.143 ثانية، بعدما كان نوريس الأسرع في المرحلتين الأوليين من التجارب التأهيلية، وفي التجارب الحرة الوحيدة في أوستن.

وحل نوريس في المركز الثاني بفارق 0:071 ثانية خلف فرستابن الذي تغلب على سائقي مكلارين في آخر ثلاث سباقات لكنه يظل متأخراً بفارق 63 نقطة عن بياستري متصدر الترتيب العام للسائقين.

وجاء بياستري في المركز الثالث في التجارب التأهيلية لسباق السرعة بفارق ثلاثة أعشار من الثانية خلف نوريس.

ويحصل الفائز بسباق السرعة، الذي يمتد مسافة 100 كيلومتر السبت، على ثماني نقاط، ويحتل نوريس المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 22 نقطة خلف بياستري.

وقال فيرستابن الذي حقق 12 فوزاً في سباقات السرعة، وانطلق فيها من المركز الأول 10 مرات، منذ اعتمادها للمرة الأولى: «لقد سارت الأمور على ما يرام، ولكنني لا أزال أتوقع معركة صعبة في سباق السرعة، ولكن أعتقد أن هذا بالضبط ما نريد رؤيته، كانت الرياح تهب على فترات، كانت الأجواء عاصفة للغاية، الحلبة وعرة للغاية أيضاً، لذا يمكن للسيارات أن تتفوق عليك بسهولة في السرعات العالية، في تجارب تأهيلية مثل هذه، عليك أن تترك بعض الهوامش هنا وهناك، ولكن بالنسبة لنا، كان هذا يوماً رائعاً».

وحسم مكلارين لقب الصانعين للعام الثاني توالياً، ويسعى الآن للفوز بلقب السائقين للمرة الأولى، منذ أن حقق لويس هاميلتون أول ألقابه السبعة في 2008.

وبدأ نوريس جائزة أميركا الكبرى العام الماضي من المركز الأول، ويأمل في تحقيق انطلاقة جيدة، دون الاصطدام بفرستابن أو بياستري، كما فعل في سباق سنغافورة.

وقال البريطاني للصحفيين: «بالطبع كنت أود أن أكون أول المنطلقين، لكن ليس من المفاجئ أن نكون أبطأ قليلاً من رد بول ولكنني لا أزال سعيداً للغاية».

وقال بياستري إنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل.

وأضاف: «أعتقد أنها لم تكن لفة متقنة بصراحة، أشعر أنني محظوظ بعض الشيء بحصد المركز الثالث، لكنني أعتقد أن سرعة السيارة جيدة».

واحتل هولكنبرج سائق ساوبر المركز الرابع على نحو مذهل، بينما جاء جورج راسل سائق مرسيدس، والفائز في سنغافورة، خامساً متفوقاً على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز السادس.

وتأهل كارلوس ساينز سائق وليامز في المركز السابع، بينما سينطلق لويس هاميلتون سائق فيراري من المركز الثامن، متقدماً على زميله في الفريق شارل لوكلير الذي احتل المركز العاشر، وسينطلق كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، من المركز 11، وكان المركز التاسع من نصيب ألكسندر ألبون سائق وليامز.