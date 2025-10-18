«رأسية» تنقذ سان جيرمان من السقوط أمام ستراسبورج

باريس (رويترز)



اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل 3-3 على أرضه أمام ستراسبورج، لكنه احتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما سجل سيني مايولو هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

بهذه النتيجة، يظل سان جيرمان في القمة برصيد 17 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة أمام ستراسبورج صاحب المركز الثاني ونقطتين أمام أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون اللذين تتبقى لكل منهما مباراة واحدة.

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل بعد ست دقائق، عندما وصلت الكرة إلى برادلي باركولا داخل منطقة الجزاء، ليضعها بهدوء في الشباك من مسافة قريبة.

وضغط ستراسبورج على الفور بحثاً عن التعادل، لكن الحارس لوكا شيفالييه تصدى ببراعة لفرصة مزدوجة للحفاظ على تقدم سان جيرمان.

ونجح ستراسبورج في التعادل بعد 26 دقيقة بضربة رأس لعبها خواكين بانيتشيلي، قبل أن يضيف دييجو موريرا الهدف الثاني ليضع الضيوف في المقدمة، قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتمكن بانيتشيلي من تعزيز تقدم فريقه وتسجيل هدفه الشخصي الثاني، بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما حصل على تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء.

لكن جونسالو راموس لاعب سان جيرمان قلص الفارق من ضربة جزاء في الدقيقة 58، بعد أن قام مايك بيندرز حارس ستراسبورج بعرقلة ديزيريه دوي داخل المنطقة.

وواصل سان جيرمان الضغط، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 79، عندما سجل مايولو برأسه من كرة مرتدة، بعد أن أهدر محاولته الأولى من مسافة قريبة.