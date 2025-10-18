السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رأسية» تنقذ سان جيرمان من السقوط أمام ستراسبورج

«رأسية» تنقذ سان جيرمان من السقوط أمام ستراسبورج
18 أكتوبر 2025 08:44

باريس (رويترز) 

أخبار ذات صلة
حارس البرازيل يفتح النار: نيمار ليس قدوة لأحد!
ديمبيلي «في مرحلة التعافي» ودويه جاهز لمباريات سان جرمان


اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل 3-3 على أرضه أمام ستراسبورج، لكنه احتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما سجل سيني مايولو هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.
بهذه النتيجة، يظل سان جيرمان في القمة برصيد 17 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة أمام ستراسبورج صاحب المركز الثاني ونقطتين أمام أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون اللذين تتبقى لكل منهما مباراة واحدة.
افتتح باريس سان جيرمان التسجيل بعد ست دقائق، عندما وصلت الكرة إلى برادلي باركولا داخل منطقة الجزاء، ليضعها بهدوء في الشباك من مسافة قريبة.
وضغط ستراسبورج على الفور بحثاً عن التعادل، لكن الحارس لوكا شيفالييه تصدى ببراعة لفرصة مزدوجة للحفاظ على تقدم سان جيرمان.
ونجح ستراسبورج في التعادل بعد 26 دقيقة بضربة رأس لعبها خواكين بانيتشيلي، قبل أن يضيف دييجو موريرا الهدف الثاني ليضع الضيوف في المقدمة، قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.
وتمكن بانيتشيلي من تعزيز تقدم فريقه وتسجيل هدفه الشخصي الثاني، بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما حصل على تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء.
لكن جونسالو راموس لاعب سان جيرمان قلص الفارق من ضربة جزاء في الدقيقة 58، بعد أن قام مايك بيندرز حارس ستراسبورج بعرقلة ديزيريه دوي داخل المنطقة.
وواصل سان جيرمان الضغط، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 79، عندما سجل مايولو برأسه من كرة مرتدة، بعد أن أهدر محاولته الأولى من مسافة قريبة.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ستراسبورج
مارسيليا
ليون
آخر الأخبار
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
الرياضة
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
اليوم 14:30
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
الرياضة
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
اليوم 14:19
أرشيفية
الأخبار العالمية
إجلاء الآلاف في الفلبين مع اقتراب العاصفة فينغشين
اليوم 14:13
وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام
الأخبار العالمية
وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام
اليوم 14:07
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
الرياضة
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©