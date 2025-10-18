إسبانيول يخرج من «النفق المظلم»!



مدريد (أ ف ب)



استعاد إسبانيول توازنه، وحقق فوزه الأول بعد أربع مباريات، على حساب مضيفه ريال أوفييدو بهدفين، في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين إسبانيول بأول فوز له بعد خسارتين وتعادلين، إلى كيكي جارسيا (70) وبيره ميا (82).

ورفع إسبانيول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس موقتًا بفوزه الرابع، فيما تراجع أوفييدو الذي يشارك في دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001، إلى المركز الثامن عشر بست نقاط.

وكانت هذه أول مواجهة بين الفريقين منذ مارس 2001، حين انتهى اللقاء بينهما بالتعادل 2-2.

وكان ريال أوفييدو أقال المدرب الصربي فيليكو باونوفيتش بعد الخسارة على أرضه أمام ليفانتي 0-2 في المرحلة الماضية، وعيّن لويس كاريون مديراً فنياً من جديد.

لكن مدرب لاس بالماس السابق لم يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره الأول الجديد، بعدما كان درّب الفريق بين سبتمبر 2023 ويونيو 2024، حيث قاد الفريق في 42 مباراة فاز في 20 منها.

ويلتقي السبت برشلونة ثاني الترتيب (19 نقطة) مع ضيفه جيرونا، فيما يواجه ريال مدريد المتصدر (21) مضيفه خيتافي الأحد.