«النيران الصديقة» تحرم الأهلي من «الوصافة»



جدة (رويترز)



أحرز إيفان توني هدفاً من ضربة جزاء في الشوط الأول، لكن زميله المدافع ماتياس دامس سجّل هدفاً عكسياً قرب النهاية، ليهدر الأهلي فوزاً مهماً كان في المتناول، ويتعادل 1-1 مع عشرة لاعبين من الشباب، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وكاد الأهلي ينقضّ على المركز الثاني، بعد تعادل الاتحاد حامل اللقب 1-1 مع الفيحاء في افتتاح الجولة، لكن هدف دامس العكسي حرمه من نقطتين ثمينتين.

واكتفى الأهلي بنقطة التعادل، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد والقادسية، كما ارتفع رصيد الشباب إلى خمس نقاط.

ويحتل النصر الصدارة برصيد 12 نقطة، قبل مباراته في الجولة المقررة السبت أمام الفتح.

وقال ريان حامد لاعب الأهلي لشبكة ثمانية التلفزيونية، عقب المباراة: «هذا هو حال كرة القدم، هذا أمر يحدث إن لم تحافظ على تركيزك منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، لكننا نعد جماهيرنا بالأفضل».

وعلى الجانب، قال سعد بالعبيد لاعب الشباب، إن فريقه خاض المباراة من أجل النقاط الثلاث، وعلّق على ضربة الجزاء التي حصل عليها الأهلي، قائلاً إن الحكم ربما كان عليه التأكد بنفسه، وعدم الاعتماد فقط على حكام تقنية الفيديو.

وأضاف: «شخصيتنا كانت حاضرة في المباراة، ولعبنا جيداً من الناحية التكتيكية».

وأُتيحت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة الثامنة، إذ مرر علي مجرشي عرضية متقنة إلى توني الذي سدد دون تردد، لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

وافتتح توني التسجيل للأهلي في الدقيقة 15 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بداعي تعرض اللاعب نفسه لدفعة داخل منطقة الجزاء، وأكد قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

واهتزت شباك الأهلي في الدقيقة 21، إذ أرسل كاراسكو كرة من ركلة حرة، قابلها ويسلي هوديت بتسديدة مباشرة في الشباك، لكن الحكم لم يحتسبها هدفاً بداعي التسلل.

وكاد الشباب يتعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ أرسل كاراسكو كرة من ركلة حرة، قابلها محمد الشويرخ بتسديدة مباشرة، لكن الحارس إدوار مندي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 59، سدد ماتيوس جونسالفيس لاعب الأهلي كرة مباغتة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لكن مارسيلو جروهي حارس الشباب تصدى لها.

ودفع ماتياس يايسله مدرب الأهلي باللاعب صالح أبو الشامات بدلاً من رياض محرز في الدقيقة 68.

وتلقّى الشباب صدمة في الدقيقة 77، إذ طُرد لاعبه الشويرخ بسبب تدخل قوي، في قرار أكده الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، جاء هدف التعادل للشباب، وسجله دامس مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه، عندما كان يحاول التصدي لعرضية أمام المرمى.