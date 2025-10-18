السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ميلان يعلن إصابة بوليسيتش في أوتار الركبة

18 أكتوبر 2025 09:29

 
ميلان (أ ب)

أكد نادي ميلان الإيطالي إصابة لاعبه الأميركي كريستيان بوليسيتش، في أوتار الركبة اليمنى، أثناء مشاركته في مباراة ودية مع منتخب الولايات المتحدة.
وقال النادي: «أظهر فحص التصوير بالرنين المغناطيسي عن تمزق طفيف في أوتار الركبة اليمنى»، موضحاً أن بوليسيتش «سيعاد تقييم حالته خلال 10 أيام تقريباً».
ويمكن شفاء مثل هذه الإصابات في غضون 3 أسابيع فقط، بينما تُعد مباراة ديربي المدينة ضد إنتر ميلان في 23 نوفمبر إحدى الأهداف لعودة بوليسيتش، لاسيما مع تألق اللاعب هذا الموسم مع ميلان، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي.
وبدا أن بوليسيتش أطال ساقه اليمنى عندما تعرض لعرقلة في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها الفريق 2 - 1 على أستراليا يوم الثلاثاء على ملعب كولورادو رابيدز. ومن المقرر أن تخوض الولايات المتحدة مباراتين وديتين في 15 و18 نوفمبر ضد باراجواي وأوروجواي، اللتين تأهلتا، مثل أستراليا، إلى أول كأس عالم بمشاركة 48 منتخباً، وتستضيف الولايات المتحدة البطولة بالاشتراك مع كندا والمكسيك. ستكون المباراة الرسمية القادمة للمنتخب الأميركي هي افتتاحية كأس العالم في 12 يونيو/حزيران على ملعب سوفي بالقرب من لوس أنجلوس، وستُجرى القرعة في 5 ديسمبر في واشنطن العاصمة.

 

الدوري الإيطالي
ميلان
أميركا
كريستيان بوليسيتش
إنتر
إنتر ميلان
