هل يستطيع رونالدو الوصول إلى «1000 هدف» قبل «مونديال 2026»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



وضع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدفه الشخصي بتسجيل 1000 هدف قبل اعتزاله، ولكن هل يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز قبل كأس العالم 2026؟

وسجل قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي حتى الآن 948 هدفاً، وهو ما يعني أنه على بُعد 52 هدفاً من الوصول إلى هذا العدد القياسي.

ولم يتمكن أي لاعب في تاريخ كرة القدم من تسجيل 1000 هدف في المباريات التنافسية، وهو ما يعني أن رونالدو قد يصبح أول لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

ولكي نعرف ما إذا كان رونالدو سيتمكن من الوصول إلى 1000 هدف قبل كأس العالم أم لا؟، نحن بحاجة إلى تقدير عدد المباريات التي يلعبها بشكل واقعي منذ الآن وحتى ذلك الحين.

وبالنسبة للنصر، يستطيع اللاعب خوض 30 مباراة إضافية حداً أقصى في الدوري السعودي، و4 مباريات في كأس الملك، و11 مباراة في دوري أبطال آسيا 2، لذلك يتبقى له 45 مباراة مع ناديه قبل كأس العالم، هذا بالطبع بشرط أن يبقى خالياً من الإصابات، وأن يصل النصر إلى نهائي البطولتين.

ومن الآن وحتى نهائيات كأس العالم المقبلة، من المرجح أن تلعب البرتغال 6 مباريات أخرى، خلال فترات التوقف الدولية الثلاث المتبقية، وفي المجمل، يعني ذلك أن رونالدو يلعب 51 مباراة قبل كأس العالم، وهو ما يحتاج فيه إلى تسجيل 52 هدفاً.

وبناء على ذلك، يبدو من الممكن أن يصل إلى هدفه الألف قبل الصيف المقبل، ومنذ يناير 2023، بلغ متوسط تسجيل رونالدو هدفاً كل 98.5 دقيقة مع ناديه ومنتخب بلاده، مسجلاً 129 هدفاً في 146 مباراة.

وإذا كان يرغب في تسجيل هدفه الألف قبل كأس العالم العام المقبل، يحتاج إلى تسجيل هدف كل 88.3 دقيقة، بالنسبة للاعب مثل رونالدو يلعب في السعودية، هذا ممكن، لكنه يتطلب جهداً كبيراً، ويكون أكبر عائق قد يعيق رونالدو هو الإصابة، أو إراحته لعدد كبير من المباريات، لكن حتى لو غاب لبضعة أسابيع فقط، فإن فرصه في الوصول إلى 1000 هدف قبل كأس العالم تتضاءل بشكل كبير.

وعلى سبيل المثال، إذا لعب 40 مباراة إضافية فقط من الآن وحتى الصيف، يحتاج إلى تسجيل هدف كل 69.2 دقيقة في المتوسط، ليصل إلى 1000 هدف قبل نهاية الموسم.

وعلى الأرجح، سيكون على بُعد أقل بقليل من 1000 هدف مع كأس العالم في العام المقبل، ما يعني أن هناك فرصة جيدة لتسجيل هدفه رقم 1000 في البطولة نفسها.